بعد موجة من البرد الشديد.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

صرح خبراء الرصاد الجوية بمصر، أن الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية، قد شهدت اليوم السبت، بدء التحسن في الأحوال الجوية، مؤكدين على أن البلاد قد تجاوزت بالفعل، ذروة البرودة الشديدة، والتي وصلت فيها درجات الحرارة بالقاهرة، إلى 11 درجة خلال ساعات النهار و5 درجات خلال ساعات الليل، وخلال يومين على الأكثر، سترتفع درجات الحرارة نهارًا، لتصل لمستويات بين ال16 وال17 درجة، بينما ستسجل ليلًا بين ال9 وال10 درجات.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وأكد خبراء الطقس، أن التحسن الفعلي في حالة الجو، سيكون بداية من شهر فبراير القادم، حيث سيسود البلاد، طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، وبالنسبة لسقوط الأمطار، فقد توقع الخبراء أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتشير التوقعات أن تكون الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة.

كما ستتكون الشبورة المائية خلال هذا الأسبوع، على أغلب أنحاء البلاد، بداية من الساعات الأخيرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر، وستكون الشبورة كثيفة إلى حد الضباب، على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري، كذلك المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وعلى الرغم من نشاط الرياح وتراجع نسبة الرطوبة، إلا أن الطقس سيكون أفضل بكثير هذا الأسبوع بالمقارنة بالأسبوع الماضي.

توقعات الطقس غدًا الأحد

وحول توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد على المدن والمحافظات المصرية، وفقد قالت الهيئة في البيان الذي نشرته اليوم، أن البلاد ستشهد الطقس التالي: