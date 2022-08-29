بعد مقتل طالبة الشرقية سلمى بهجت .. تتخرج بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف

قام المعهد الدولي للإعلام في مدينة الشروق بالإعلان عن نتيجة الطالبة سلمى بهجت، والتي لقيت مصرعها طعنا منذ 3 أسابيع، والمعروفة في الوسائل الإعلامية بإسم “طالبة الشرقية”.

علاوة على ذلك، وتداول رواد السوشيال ميديا شهادة التخرج وبيان الدرجات النهائي لطالبة الشرقية ، وتبين من خلال بيان الدرجات حصولها على درجة ممتاز مع مرتبة الشرف، وحصلت على مجموع درجات تراكمي 3708، بما يُعادل 88.29%، وهذا على مدار السنوات الدراسية الأربعة بالمعهد الدولي للإعلام شعبة الصحافة.

وتم قتل فتاة الشرقية منذ ثلاثة أسابيع على يد زميلها إسلام وتم القبض عليه علاوة على ذلك، كشفت التحقيقات أن الجاني قام بطعن طالبة الشرقية سلمى بهجت 15 طعنة داخل عقار سكني بالقرب من محكمة الزقازيق.