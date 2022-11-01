بعد قرار المركزي برفع الفائدة.. ننشر أسعار تذاكر الطيران وبرامج العمرة “تفاصيل”

أشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، ياسر سلطان، إلى تعديل أسعار برامج العمرة بعد إعلان البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة بنسبة 2% ورفع سعر تذكرة الطيران، وأشار سلطان إلى تغيير أسعار برامج العمرة التي كان يتم العمل بها في بداية الموسم، وأوضح بأن أقل سعر لبرنامج العمرة سيبلغ ما يقارب 25 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، وهو الأكثر إقبالًا بين المواطنين.

أسعار تذاكر الطيران وبرامج العمرة

وأعلن سلطان بأن أقل سعر لبرنامج العمرة 5 نجوم قد يصل إلى 40 ألف جنيه، مشيرًا إلى تأثر أسعار برامج العمرة بتغير سعر صرف الريال السعودي، وأنها عبارة عن بورصة، وكشفت شركة مصر للطيران عن قراراها بتعديل ورفع سعر تذاكر طيران موسم العمرة، وتغيير سعر التذاكر المعلن عنها قبل بداية موسم العمرة الحالي والذي ينتهي العمل بها يوم 31 ديسمبر للعام الحالي، وجاء قرار شركة مصر للطيران بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، والذي جاء بعده ارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات.

ووجهت شركة مصر للطيران خطاب لوكلاء وشركات السياحة، بشأن تعديل سعر تذاكر طيران العمرة، لتبدأ من 6900 جنيه وحتى 8650 جنيه طبقًا لاختلاف موعد العودة، وأوضحت الشركة بأن سعر تذاكر الطيران تأتي كالتالي: