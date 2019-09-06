بعد قرار الحكومة… سيارة ميني فان بديلاً للتوك توك في مصر







بعد حظر التوك توك في محافظة الدقهلية في شهر يوليو الماضي، وذلك نظرًا لكونها غير آمنة وغير مرخصة، تم حظر التوك توك كوسيلة نقل بموجب قرار حكومي، وسيتم استبدالها بميني باص صغير يعمل بالغاز الطبيعي في جميع أنحاء البلاد (ميني فان).







مجلس الوزراء يقرر استبدال التوك توك بسيارة “ميني فان”

وفقًاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء يوم الأربعاء، أمرت الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولي، تجميع التوك توك واستبداله بسيارت وعدم سيره بعد الآن، وعلى ذلك ستقوم الحكومة المصرية بشراء التوك توك من أصحابها ومنحهم سيارات “الميني فان” بالمقابل، في حين سيدفع الملاك فرق السعر بين سيارتين بقروض ميسرة، صرح بذلك الناطق باسم مجلس الوزراء نادر سعد في برنامج حديث النهار على قناة النهار مساء الخميس، وقال إنه سيتم تحويل التوك توك القديمة والمنسحبة إلى خردة، مضيفًا أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعًا مع ممثلي تجميع التوك توك لتغيير خطوط التصنيع لإنتاج الميني فان.







التوك توك المرخص في مصر يقرب من 100 ألف

في مارس 2018، صرح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المملوك للدولة أن عدد التوك التوك المرخصين في مصر في الفترة ما بين 2014 و 2016 بلغ 99000 توك، مشيراً إلى أن العدد في ازدياد، وفي الوقت نفسه، وصل عدد التوك توك غير المرخصين إلى أكثر من 3 ملايين عربة.







قرارات الحكومة المصرية بحظر التوك توك في الأعوام الماضية

وفي فبراير 2018، انتقد خالد عبد العظيم، أمين لجنة النقل بالبرلمان، الحكومة لعدم اتخاذها خطوات حقيقية لمنع التوك التوك من سلب المجتمعات المصرية وتحويلها إلى أحياء فقيرة، على الرغم من النظر إلى التوك توك على أنه وسيلة نقل مفيدة في الشوارع الضيقة في المناطق الفقيرة، إلا أنهم يفرضون أيضًا تهديدًا في الشارع المصري نظرًا لوقوع العديد من الحوادث المميتة بسببها خلال السنوات القليلة الماضية.







في عام 2014، قررت الحكومة المصرية حظر التوك لمدة عام، حيث تم استخدامه في الجرائم والهجمات الإرهابية. ومع ذلك، لم ينجحوا في تتبع الجزء الأكبر من التوك توك الذين وجدوا طريقهم في مصر منذ أوائل العقد الأول من القرن العشرين.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في سبتمبر 2018، بينما كانت قوة شرطة تقوم بدورية في بلدة في أسيوط، اشتبهت في أن ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون عربة توك توك، وفتح الرجال الثلاثة النار على القوة عندما أوقفتهم، بحسب الوزارة وردت القوة بإطلاق النار مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر وهرب الثالث، وفي الشهر نفسه، قُتلت فتاة وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة بعد تصادم طائرة توك توك مع قطار ركاب في دشنا ، قنا ، أثناء محاولتها اجتياز معبر للسكك الحديدية.

التوك توك هو شكل شائع من وسائل النقل الحضرية، إنه تطور للعربة ذات العجلات ثنائية الدفع والتي لا يزال متاحًا حيث يقوم العداء بسحب عربة بها مقعد لشخص أو شخصين، ويعتقد أن العربة المسحوبة اخترعتها اليابان في القرن التاسع عشر، ثم ظهرت العربات في الهند والصين وغيرها من المدن الكبرى في آسيا.