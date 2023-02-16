بعد فيديو سحل رجل لزوجته على الفيسبوك الزوجة : كان بيطفي السجائر في جسمي وعاوزني أشرب مخدرات

أظهر فيديو يقارب من الثلاثة دقائق، مشكلة زوجية بين شاب ثلاثيني يسحل زوجته ويجردها من ملابسها وفي يده سلاح أبيض “مطواة”، وكان ذلك بشبرا الخيمة أمام منزل العائلة، وثار عليه رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وقالت الزوجة تدعى “علياء” إن زوجها حسام كان “بودي جارد” بحفلات لعدد من الفنانين ومن بين هؤلاء الفنانين المطربة شيرين عبدالوهاب.

كما قالت عن التعدي عليها: “كنت هتدبح الساعة 3 الفجر من (حسام) مدمن الآيس والشابو قدام بيت أهلي، وكل يوم كان بيبعت لىّ رسائل تهديدات وسبّ ورعب لعيالي ودا بشهادة كل أهالي المنطقة”.

وأكملت : “تاني يوم من اللي حصل، ضرب أخويا بالمطواة بالشارع، وعاوزني أشرب معاه شابو، وكان بيطفئ السجائر بجسمي وجسم بنتنا الصغيرة”.