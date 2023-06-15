“بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين”.. مصطفى كامل: «اللي جاي وفاكر إنه هيعمل سبوبة بالنقابة هخرجه بفضيحة»

قام نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لكل المرشحين لمنصب عضو مجلس إدارة النقابة، وأشار بأنه لن يسمح لأي شخص بالإفساد داخل النقابة.

وأكد نقيب الموسيقيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم بخصوص تفاصيل انتحابات مجلس الإدارة، والتي من المُقرر لها أن تُقام أول أغسطس القادم:ـ “إن شاء الله الكل يجتمع على خير، والـ 12 زميل يشتغلوا بقوة الـ 32 زميل اللي اترشحوا، وإن شاء الله من بداية المرشح 13 لحد المرشح 24 يفضل الأمل بداخله”.

وواصل:ـ “الـ 8 شهور اللي فاتوا استحملت كتير علشان نعبر جسرنا، وكنت بحتوي كل حاجة، واللي إتكلم عن السلبيات بقوله سامحني لو في قصور في الفترة اللي فاتت.. لو كان في غفلة مني لأني في الأول والآخر عبد، ولكني قدام ربنا لم أدخر جهد دقيقة واحدة في حياتي، على مدى الفترة اللي انتهت من ساعة ما دخلت لحد الليلة دي، واللي عملته في الـ 8 شهور اللي فاتوا بحمد ربنا عليه، ويارب يقعد ليا في صحة اولادي”.

وأضاف النقيب:ـ “وإحنا عندنا الأسبوع القادم فترة تنازلات، وأي شخص هيفكر يعمل حاجة كده ولا كده بقوله قصر على نفسك معايا وكفاية إنك اتنازلت عن مكانك للشرفاء، وده علشان هتخرج من معايا بشكل مش لطيف، وأي واحد هيحط في دماغه إنه داخل علشان يعمل مصلحة هيخرج بفضيحة وبميراث سئ لعائلته، وأنا بقول أمام الجميع مش هكتفي بقول يلا مع السلامة ونلم الدور، وده علشان أنا عرفت إن كان فيه قضايا فساد كتير بتخلص في السر”.

وأنهى حديثه:ـ “واللي هيقعد معايا فاسد شهر مش هيكمل شهر ويوم، وده علشان مفيش إنسان فاسد هيكمل معانا بعد ما يتمسك بفساده، واللي مش ناوي يحترم المقعد ده ملوش وجود بينا أبداً، وياريت ينسحب في هدوء تام احسن له”.