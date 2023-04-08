“بعد فقدان وزنه”.. محمد فؤاد: عملت 3 عمليات جراحية وابني بيخاف عليا من التكميم

تلقى النجم محمد فؤاد إشادة كبيرة بعد ظهوره الأخير الذي أظهر خسارته للكثير من وزنه، وذلك بعد إجراءه عملية “تكميم المعدة” خلال الشهور الماضية، ووعد فؤاد جمهوره بتقديم المزيد من الأغاني والحفلات بعد سنوات طويلة من التوقف، مما جعل جمهوره يعلق على الصور الأخيرة له بأنها تذكرهم بفترات ظهوره الأولى.

محمد فؤاد وعملية التكميم

قال الفنان محمد فؤاد، إنه قام بإجراء 3 عمليات جراحية حتى يخسر وزنه، ووضح: “ليه الناس بتخبي إنها عملت تكميم؟! إيه العيب؟!”.

وأشار “فؤاد”، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، بقناة “المحور”، “ما المخزي في الإعلان عن عمليات التكميم؟ مش فاهم المجتمع بتاعنا عاوز يروح لفين؟! مجتمعنا بقى يتلون لطباع معتقدش إنها هتروح للخير”.

وتابع فؤاد: “كنت خايف من التكميم، وكل ما آجي أعملها ابني عبدالرحمن يقولي متعملهاش يا بابا عشان خاطري، لكن أنا مؤمن بالله وعارف إنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، عمري ما دخلت عملية خايف، كنت بافكر في عيالي وإن ربنا يكتب لي السلامة، وفي الآخر عملتها وابني جالي المستشفى بعد ما عملتها وعيط شوية”.

برنامج العرافة

ويمثل برنامج “العرافة” امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، حيث يتم الاعتماد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم، وإظهار جوانبهم الغير معروفة، ما يتسبب في صدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين.

ويتميز البرنامج بالعديد من المفاجآت التي يكشف عنها خلال الحوار، والتي تتعلق بتفاصيل حياتهم الخاصة، مما يثير الدهشة حول كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل.