بعد غياب عام من المسرح.. آمال ماهر تعود لجمهورها بـ حفل في رأس السنة

عادت المطربة آمال ماهر بعد غياب عام لتشارك في حفل غنائي ضخم، على مسرح أركان بلازا في الشيخ زايد، وذلك يوم 29 ديسمبر الجاري، والمقرر أن تقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

آمال ماهر - صورة أرشيفية

وطرحت الشركة المنظمة لحفل آمال ماهر، أسعار تذاكر الحفل وتتراوح بين 5 فئات هما:

الفئة الأولى وسعرها 1250جنيه، بينما الفئة الثانية بمبلغ 1400جنيه، أما الفئة الثالثة سعرها 1550جنيه، والفئة الرابعة بمبلغ 1850 جنيه، والفئة الأخيرة سعرها 2500 جنيه.

يذكر أن آخر حفلات المطربة آمال ماهر، حفلها الذي أقامته في مدينة العلمين الجديدة السنة الماضية، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور المصري والعديد من الجنسيات المختلفة بالوطن العربي.