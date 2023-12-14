بعد غياب.. حلا شيحة تشارك في مسلسل «إمبراطورية ميم» رمضان 2024

تعاقدت الفنانة حلا شيحة لتدخل في أحداث مسلسل “إمبراطورية ميم” بطولة النجم خالد النبوي، تمهيدا لعرضه في موسم رمضان 2024.

حلا شيحة - صورة أرشيفية

ومن المقرر أن يتم تصوير مسلسل “إمبراطورية ميم” خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع باقي فريق المسلسل، العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، شركة لروما أستديو.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة في السينما فيلم “مش أنا” الذي عرض في يونيو 2021، وشارك في بطولته كل من: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسني وأحمد دسوقي.