“بعد طلاقهما”.. أزمات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب على مدار الـ 5 سنوات الماضية

شهد زواج الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب العديد من التحديات والخلافات خلال فترة زواجهما التي استمرت لأكثر من 5 سنوات، وقد ترافق ذلك مع انتشار العديد من الشائعات والتصريحات المتناقضة.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

ففي نوفمبر 2021، أعلنا انفصالهما لأول مرة، وأكدت شيرين هذا الخبر في ديسمبر عبر بيان رسمي نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، فيما أكدت بأن الانفصال جاء في سلام ولم تبقى بينهما أي خلافات.

ولكن لم تتوقف المفاجآت هنا، إذ فاجأت شيرين جمهورها ومتابعيها بإعلان جديد عن طلاقها الثاني خلال برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب.

قدمت اعتذارها لحسام وأعربت عن رغبتها في أن تحتفظ حياتها الشخصية بالخصوصية، وأشارت إلى أن حسام حبيب لا يزال “حب حياتها”، وأنه هو من قدّم عرضًا للزواج مجددًا ووافقت عليه.

في السياق المقابل، عبّر “حسام” عن مشاعر الحب لـ “شيرين”، وأدلى بتصريحات تؤكد حزنه لمواجهتها صعوبات في الآونة الأخيرة، وأشار أيضًا إلى أنها هي من أقنعته بالعودة.

وعادت “شيرين” لتثير الجدل مجددًا عندما أظهرت حلاقة شعرها في يوليو 2022 خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي.

وأكدت أيضًا وجود خلافات نشبت بينها وبين حسام حبيب، مما أثر سلبًا على حالتها النفسية، وقدمت الاعتذار لجمهورها وعن محاولتها تجميل صورة “حسام حبيب” وتضررت نفسيًا جراء تدهور علاقتها مع عائلتها.

كما قدمت “شيرين” العديد من التصريحات التي كشفت عن ابتزاز “حسام” لها طوال فترة زواجهما، إلى جانب ممارسته للعنف وضربها، وفي ذلك الوقت، توجهت “شيرين” إلى إحدى المستشفيات للتعافي من الإدمان، حيث تم احتجازها بواسطة شقيقها “محمد عبد الوهاب”.

بعد خروج “شيرين” من المستشفى وتعافيها من الإدمان في نوفمبر 2022، أعلنت عودتهما بعد عقد قرانهما من جديد، في مفاجأة أثارت جدلًا واسعًا.

وفي الأيام القليلة الماضية انفصلت عن انفصالها عن زوجها “حسام حبيب” ومغادرتها المملكة العربية السعودية بشكل منفصل عنه بعد مشاركتها في حفل “روائع السنباطي” ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وأكد عمرو أديب خبر الانفصال بعد زواج استمر لأكثر من 5 سنوات خلال برنامجه “الحكاية”، وأكدت “شيرين” أن الانفصال حدث بشكل متحضر.