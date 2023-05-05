بعد سجدة الفرح.. ريم صادق ترفع قضية على حسن شاكوش بعد طردها من منزل الزوجية.. التفاصيل 

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وريم صادق، التي سجدة فرحاً بزفافها عليه وأثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرًا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة بديل مهرها.

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق 28 سنة ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتحرير محضر لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته “حسن شاكوش” حيث قام الأخير بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق بحسب ادعائها.

هذا ويذكر أن حسن شاكوش وزوجته ريم صادق كانا ضيوفاً في إحدى حلقات برنامج العرافة مع بسمة وهبة في رمضان، وكانت هذه الحلقة قد أثارت حالة من الجدل بسبب ادعاءات شيخ العرافين أن حسن شاكوش على علاقة بسيدة أخرى، ولعل هذا كان بداية الأزمة بينهما، حيث قالت ريم صادق في ستوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام حسبي الله ونعم الوكيل في كل زاني.