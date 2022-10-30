بعد رفع حد الأجور 300 جنيه.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2022

كشف مجلس الوزراء الأسبوع السابق عن زيادة الحد للأجور بقيمة 300 جنيه، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بدلًا من 2700 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وتساءل عدد كبير من العاملين في الوزرات والجهات الحكومية والهيئات، عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر، وهل يتم صرف مرتبات نوفمبر وفقًا للزيادة الجديدة، وردت الوزارة على كافة تساؤلات المواطنين مؤكدة تطبيق الزيادة الجديدة على مرتبات نوفمبر، ومعلنة جدول صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2022

وأوضحت وزارة المالية بأنه يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين في جميع الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها، خلال المدة من 8 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر القادم، وصرحت الوزارة بأنه يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة، على خمسة أيام بداية من يوم 24 نوفمبر القادم، ويستمر الصرف حتى يوم 28 نوفمبر، بحيث يتم صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ويتم صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة وهيئة أخرى يوم 25 نوفمبر، وأعلنت وزارة المالية بأنه يتم إضافة 3 أيام أخرى، لصرف مرتبات العاملين في الجهات والوزرات والهيئات الأخرى، والجهات التي لم تتمكن من صرف مرتبات العاملين بها خلال يومي 24 و25 نوفمبر، ويتم ذلك على مدار أيام 26 و27 و28 نوفمبر.

وشددت وزارة المالية على كافة العاملين بالدولة، بضرورة تجنب الزحام على ماكينات الصراف الآلي، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، حرصًا على سلامة المواطنين ولتقليل الأعباء على المواطنين، ولتجنب الإصابة بأحد الأمراض المعدية أو وباء كورونا، وأكدت الوزارة بأنه يتم طرح المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي، بداية من مواعيد الصرف المحددة لكل وزارة وهيئة، ويسمح للموظف بصرف المرتبات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف الخاص بالجهة التابع لها، وأنه لا داعى للتزاحم على ماكينات الصراف الآلي.