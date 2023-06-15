“بعد خلع حلا شيحة الحجاب واعلانها العودة للعمل بالفن”.. بسمة وهبة: «الحجاب فرض وأنا بشجعه»

صرحت الإعلامية بسمة وهبة، بأن الفنانة الجميلة حلا شيحة قامت بخلع الحجاب، وقد تكون انفصلت عن زوجها الداعية الأسلامي معز مسعود أو يوجد بينها وبيه خلافات، وأشارت بأنها تُرحب بعودتها مرة ثانية للوسط الفني.

وأكدت الإعلامية، أثناء تقديمها لحلقة برنامجها “90 دقيقة”، والذى يُذاع عبر فضائية “المحور”:ـ “الحجاب فرض وعلى فكرة أنا بشجعه، بس مينفعش أبداً نحكم عليها بالإعدام، والفنانة حلا شيحة موهبتها محدودة ولكن في ناس كتير بتحبها، وده علشان هى إنسانة طيبة ودايماً بتحاول تطلع اللي جواها”.

وواصلت بسمة:ـ “ومينفعش خالص لما فنانة تقرر خلع الحجاب نحكم عليها بالإعدام، ونمسك السكينة وندبح فيها، وكمان نمسك صك الغفران ونقولها مش هتشوفيه تاني.. هى من عائلة فنية، وحقيقي بحترم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي بخصوص ترحيبه بعودتها للعمل بالتمثيل، وحقيقي الراجل المناسب في المكان المناسب”.

وأنهت:ـ “كلنا بنرحب بيكي وبعودتك، وفي كتير من الأحيان بيحصل للإنسان منا بسبب المشاكل والأزمات الكثير من الإضطرابات، ودي بتخليه ياخد قرارات مش صحيحة، وساعتها الشخص منا بيكون تحت تأثير المخدر العاطفي واسلوبه في التفكير بيكون مش مظبوط، وده بجانب الشعور بالذنب اللي بيخلي الشخص ده ضعيف، وإوعي يا حلا تفتكري إن دي النهاية، ولكنك هتبتدي من جديد”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة حلا شيحة أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة القليلة الماضية، بعد أن قامت مؤخراً بتوجيه الإعتذار لزملائها بالوسط الفني والجمهور، وذلك من خلال منشور قامت بكتابته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، قائلة:ـ “بعتذر على أي كلمة قولتها وخرجت مني في وقت حرج بـ حياتي، وأنا لم أقصد على الإطلاق الإساءة لأي انسان، ومش شايلة جوايا غير كل احترام وحب وبتمنى الخير للكل”.