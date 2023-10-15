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بعد حملات المقاطعة.. ماكدونالدز مصر تعلن عن تبرع 20 مليون جنيه لأهل غزة

محمد عثمان

انتشرت في الفترة الأخيرة مطالبات بمقاطع وكلاء شركة ماكدونالدز العالمية، وذلك بعد أحداث حرب إسرائيل على غزة، حيث قام وكيل ماكدونالدز في إسرائيل بإعلان دعمه لجيش الكيان، وقام بتقديم وجبات مجانية إلى أفراد الجيش الإسرائيلي، وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من العرب، حيث انتشرت على منصة التواصل حملة تطالب بمقاطعة الوكلاء في جميع الدول العربية، وهو ما دفع الفروع في عدد من الدول العربية بتقديم تبرعات إلى حملات الإغاثة في قطاع غزة لإثبات عدم تبعيتها للمؤسسة الأمريكية وأنه لا يوجد ما يمنع دعمهم للقطاع في مواجهة الاحتلال.

ماكدونالدز مصر تتبرع لأهل غزة

صورة شعار ماكدونالدز مصر- اكس

جاء بيان ماكدونالدز مصر منذ قليل حيث أثرت حملات المقاطعة على منصة إكس بشكل كبير وكان له دور فعال في التأثير على عدد كبير من الفرع، إذ أعلنت ماكدونالدز مصر أنها ستقوم بتقديم تبرع بقيمة 20 مليون جنيه الى حملات الإغاثة في القطاع، ويتم توزيع تلك التبرعات من خلال مؤسستين الأولى هي مؤسسة مصر الخير لتقديم التبرعات والأخرى بنك الطعام المصري، وتتلخص خطوات ماكدونالدز للتأكيد على انها شركة مصرية بالكامل في:

  • التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لحملات الإغاثة في غزة.
  • تشرف مصر الخير على توفير المستلزمات الطبية.
  • يقدم بنك الطعام المصري مساعدات غذائية إلى القطاع.
  • أكدت الشركة أنها لاعلاقة لها بالوكلاء في أي دول أخرى.
  • تعد شركة ماكدونالدز مصر شركة مصرية ١٠٠%.
بيان ماكدونالدز مصر عن غزة
بيان ماكدونالدز مصر عن غزة- صفحة ماكدونالدز إكس

كانت شركة ماكدونالدز السعودية واجهت حملات مقاطعة هي الأخرى ولذلك أعلنت عن تقديم مبلغ 2 مليون ريال دعما لحملات الإغاثة في قطاع غزة، وتبرعت عدة وكلاء في دول عربية أخرى حيث جاءت جملة تبرعات فروع ماكدونالدز في الدول العربية كالتالي:

البلد العملة المبلغ
مصر جنيه مصري 20 مليون
السعودية ريال سعودي 2 مليون
الكويت دولار أمريكي 250 ألف
البحرين دولار أمريكي 100 ألف
الإمارات العربية المتحدة درهم إماراتي مليون
عمان دولار أمريكي 100 ألف
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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