بعد حملات المقاطعة.. ماكدونالدز مصر تعلن عن تبرع 20 مليون جنيه لأهل غزة

انتشرت في الفترة الأخيرة مطالبات بمقاطع وكلاء شركة ماكدونالدز العالمية، وذلك بعد أحداث حرب إسرائيل على غزة، حيث قام وكيل ماكدونالدز في إسرائيل بإعلان دعمه لجيش الكيان، وقام بتقديم وجبات مجانية إلى أفراد الجيش الإسرائيلي، وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من العرب، حيث انتشرت على منصة التواصل حملة تطالب بمقاطعة الوكلاء في جميع الدول العربية، وهو ما دفع الفروع في عدد من الدول العربية بتقديم تبرعات إلى حملات الإغاثة في قطاع غزة لإثبات عدم تبعيتها للمؤسسة الأمريكية وأنه لا يوجد ما يمنع دعمهم للقطاع في مواجهة الاحتلال.

صورة شعار ماكدونالدز مصر- اكس

جاء بيان ماكدونالدز مصر منذ قليل حيث أثرت حملات المقاطعة على منصة إكس بشكل كبير وكان له دور فعال في التأثير على عدد كبير من الفرع، إذ أعلنت ماكدونالدز مصر أنها ستقوم بتقديم تبرع بقيمة 20 مليون جنيه الى حملات الإغاثة في القطاع، ويتم توزيع تلك التبرعات من خلال مؤسستين الأولى هي مؤسسة مصر الخير لتقديم التبرعات والأخرى بنك الطعام المصري، وتتلخص خطوات ماكدونالدز للتأكيد على انها شركة مصرية بالكامل في:

التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لحملات الإغاثة في غزة.

تشرف مصر الخير على توفير المستلزمات الطبية.

يقدم بنك الطعام المصري مساعدات غذائية إلى القطاع.

أكدت الشركة أنها لاعلاقة لها بالوكلاء في أي دول أخرى.

تعد شركة ماكدونالدز مصر شركة مصرية ١٠٠%.

– ماكدونالدز السعودية يتبرع بـ2 مليون ريال لغزة 🇸🇦 – ماكدونالدز الكويت يتبرع بـ250 الف دولار لغزة 🇰🇼 – ماكدونالدز البحرين يتبرع بـ100 الف دولار لغزة 🇧🇭 – ماكدونالدز الامارات يتبرع بمليون درهم لغزة 🇦🇪 – ماكدونالدز عمان يتبرع بـ100 الف دولار لغزة 🇴🇲 pic.twitter.com/azpxQZ2yvD — Celebs Arabic (@CelebsArabic) October 15, 2023

كانت شركة ماكدونالدز السعودية واجهت حملات مقاطعة هي الأخرى ولذلك أعلنت عن تقديم مبلغ 2 مليون ريال دعما لحملات الإغاثة في قطاع غزة، وتبرعت عدة وكلاء في دول عربية أخرى حيث جاءت جملة تبرعات فروع ماكدونالدز في الدول العربية كالتالي: