بعد جملة مثيرة للجدل في تتر حضرة العمدة.. إبراهيم عيسى: مجتمعنا سوف يتقدم عندما تقوده النساء

منذ طرح فكرة مسلسل حضرة العمدة ضمن مسلسلات رمضان 2023، وهناك حالة من الجدل والتساؤلات، كان أبرزها هو: لماذا تقوم بدور العمدة امرأة؟، بينما قال آخرون: حتى لو امرأة لماذا الفنانة روبي بالذات؟. ولذلك قرر مؤلف المسلسل إبراهيم عيسى أن يرد على كل هذه الأسئلة.

إبراهيم عيسى: مجتمعنا سيكون أفضل تحت قيادة المرأة

ظهر الإعلامي والروائي إبراهيم عيسي في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة On tv، ومن تقديم الإعلامية لميس الحديدي، وتحدث عن مسلسل حضرة العمدة.

وقال إبراهيم عيسى: أنا كتبت المسلسل بطولة امرأة، وستكون هي العمدة؛ لأنني أؤمن تماما بأن مجتمعنا سوف يتقدم ويعتدل مساره عندما تقوده النساء.

وتابع: العمودية كمنصب هي فكرة تعكس الولاية المباشرة للمرأة والتحامها مع مشاكل الناس ومخاطبة وجدانهم، وشدد على أن مصر بها آلاف من القرى والنجوع، ولا يوجد نساء تقدمن لمنصب العمدة إلا أربعة نساء فقط.

أما عن تتر المسلسل فضحك إبراهيم عيسى؛ لأن الشاعر أيمن بهجت قمر كتب في مطلع التتر: ده كلامي واللي مش عاجبه يتفلق، وهذا يشير إلى جرأة المسلسل في مناقشة القضايا.

لماذا تم اختيار روبي في مسلسل حضرة العمدة؟

رد إبراهيم عيسى أيضا على الجدل المثار حول اختيار الفنانة روبي في دور العمدة؛ حيث اعتبر البعض أن الاختيار غير موفق؛ كونها فنانة رومانسية وتحب الرقص والغناء، وارتبطت في أذهان الجمهور بمشاهد معينة، بينما العمودية تحتاج خشونة بعض الشيء.

وقال إبراهيم عيسى ردا على هذا الأمر: اختيار روبي هي المفاجأة في حد ذاتها؛ لأنها مرتبطة في أذهان الناس بقيامها بالأدوار اللطيفة والرومانسية.

وأضاف: لكن لا ننسى أن لها سابقة في القيام بدور مركب في سجن النسا، فضلا عن كونها مطربة متميزة ولها شعبية كبيرة.

واختتم: كل هذه العوامل رجحت فكرة قيامها بدور العمدة، وسوف تكون مفاجأة في هذا الدور، وكل ما ذكرناه يؤكد أنها سوف تنجح.