بعد جعفر العمدة .. مصطفي الأغا يجمع بين منة فضالي ومي كساب

نشرت الفنانة مي كساب، صور جديدة تجمعها بزميلتها الفنانة منة فضالي، والتي لعبت معها خلال شهر رمضان الماضي بطولة مسلسل ” جعفر العمدة”، حيث حقق نجاحا كبيرا واستطاع أن يحصد أعلى نسبة من المشاهدات ويحصد أبطال العمل الكثير من النجاح الجماهيري، واليوم من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور”إنستجرام”، شاركت مي كساب عدد من الصور والتي تعتبر أحدث ظهور لها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث ظهرت في الصور بصحبه الفنانة منة فضالي، والإعلامي الكبير مصطفي الأغا، وقد نالت تلك الصور إقبالا كبيرا من متابعي الفنانة وحصدت الكثير من الإعجابات والتعليقات.

بطلات جعفر العمدة ضيوف صدى الملاعب

وقد كشفت مي كساب عن ظهورها على الهواء مباشرة، مع الفنانة منة فضالي في برنامج صدى الملاعب والذي يقدمه الإعلامي الكبير مصطفى الأغا ويعرض من خلال شاشة mbc1 في تمام الساعه 12 بتوقيت السعودية، ليكون بذلك العمل الأول الذي يجمعهما من جديد بعد انتهاء جعفر العمدة، مؤكدة على سعادتها الكبيرة بالتعرف على أسرة البرنامج، وقضاء الوقت بصحبتهم.

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من ناحية أخرى فقد كشفت الفنانة مي كساب، عن اختيارها لدور ثريا بعد قراءتها للمسلسل بالكامل، حيث أنها دائما كانت تعشق اختيار الأدوار الصعبة، وخاصة تلك الشخصيات التي لم تلعبها من قبل، كما أشارت إلى خوفها الكبير من مشهد الشبشب، والذي جمعها بالفنان أحمد عبدالله خاصة وأنه صديق لها وتحمل له كل الإجترام.

كيف استقبل الجمهور نجاح ثريا

وفي خلال مداخلة هاتفية للفنانة مي كساب في برنامج 8 الصبح، والذي يذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ كشفت عن سعادتها الغامرة بنجاح شخصية ثريا عند الجماهير، وخاصة عندما استقبلها الجمهور في الغردقة بحفاوة بالغة، وكانت بصحبة الفنانة هالة صدقي، والتي شعرت بسعادة كبيرة بعد العمل معها في المسلسل.

مسلسل جعفر العمدة أعاد اكتشافي

وفي خلال لقاء مي كساب ببرنامج صدى الملاعب، أكدت مي كساب على أن مسلسل جعفر العمدة قد أعاد اكتشافها من جديد، كما أكدت على مكسبها لأصدقاء جدد من العاملين في المسلسل ومنهم هالة صدقي ومنة فضالي وإيمان العاصي.

أما عن سبب خسارتها للوزن الزائد فقد كشفت مي كساب عن إجراء عملية تكميم المعدة، وكانت منذ سبعة شهور، وتعتبر هي المسئولة عن الرشاقة التي وصلت إليها.