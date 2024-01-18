بعد تصدره التريند.. معلومات عن الفنان حسين فهمي وعدد زوجاته الحقيقي

يُعد الفنان حسين فهمي أحد أشهر الفنانين المصريين، والذي أطلق عليه لقب “دنجوان السينما المصرية”، وزواجه أكثر من مرة جعل شائعات الزواج تلاحقه دائما، وكان آخرها شائعة زواجه من فتاة عشرينية ظهرت معه في الجيم، وهو ما تم نفيه من خلال مصادر مقربة منه، وبعد تصدره التريند سوف نقدم لكم في السطور التالية، أبرز المعلومات عن حسين فهمي وعدد زوجاته.

معلومات عن حسين فهمي

ولد حسين فهمي في عام 1940، في مدينة القاهرة.

تخرج من معهد السينما قسم إخراج عام 1963.

سافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال الدراسات العليا في الإخراج بجامعة كاليفورنيا.

بدأ العمل في السينما كمساعد مخرج، واكتشفه المخرج رمسيس نجيب.

أول دور له كان في فيلم “دلال المصرية” مع الراحلة هدى سلطان والفنانة ماجدة الخطيب عام 1969.

وفي عام 1972 أدى دور البطولة في فيلم “خلي بالك من زوزو”، أمام السيندريلا سعاد حسني.

ترأس مهرجان مسقط السينمائي، كما ظهر كعضو لجنة تحكيم في مهرجان العالم العربي في باريس.

وترأس حسين فهمي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 4 دورات متتالية.

شغل منصب سفير النوايا الحسنة بالأمم المتحدة لمدة 9 أعوام.

كما شغل منصب سفيرا النوايا الحسنة لذوي الاحتياجات الخاصة لمنطقة شمال إفريقيا.

قام بتدريس مادة الإخراج السينمائي في أكاديمية الفنون لمدة 12 سنة.

عدد زوجات حسين فهمي

تزوج الفنان حسين فهمي 6 مرات، منها الفنانة ميرفت أمين، على النحو التالي:

زوجته الأولى هي السيدة نائلة محمود، حيث ارتبطا سويًا بينما كان شابًا صغيرًا، خلال فترة دراسته في أمريكا، وفي بداياته الفنية.

وكانت الفنانة ميرفت أمين هي الزوجة الثانية للفنان حسين فهمي، واستمر زواجهما الذي بدأ عام 1974م، لمدة 12 عاما،

وكانت هذه هي أطول زيجاته، وأنجبا خلالها ابنتهما منة الله، ووقع الانفصال بينهما عام 1986م.

زوجته الثالثة كانت سيدة من خارج الوسط الفني تُدعى نينا، وكانت ابنة سفير سابق، لكن زواجهما لم يدم طويلاً.

زوجة حسين فهمي الرابعة كانت السيدة هالة فتحي، وهي خبيرة شهيرة في مجال الحاسوب وتم الطلاق في صمت دون معرفة الأسباب.

تزوج حسين فهمي للمرة الخامسة من الفنانة لقاء سويدان، وارتبطا لمدة 5 أعوام فقط، حيث بدأ الارتباط عام 2007، وانفصلا عام 2012.

وآخر زوجات الفنان حسين فهمي، هي السيدة رنا القصيبي، وهي سيدة أعمال سعودية، واستمر زواجهما لمدة 3 سنوات، وانتهى الزواج برفع دعوى من جانبها رفضت من خلالها الاستمرار معه.

ويظل الفنان حسين فهمي، أحد أشهر الفنانين المصريين، وأكثرهم إثارة للجدل، سواء في حياته الفنية أو الشخصية. زواجاته العديدة، وارتباطاته المتعددة، كلها أمور جعلت منه حديث الساعة دائمًا.