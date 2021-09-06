بعد تصدرها التريند.. معلومات قد لا تعرفها عن دينا الشربيني
تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني، قائمة الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث “جوجل” في مصر، بعد مشاركتها بالغناء والرقص مع الفنانة روبي، في حفلها الأخير بالساحل الشمالي.
وغنت دينا، برفقة روبي أغنية “قلبي بلاستيك” وأثارت جدلًا واسعًا بعد غناء مقطع “طلع فستك”، إذ اعتبرها البعض توجه بها رسالة غير مباشرة للمطرب عمرو دياب.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة دينا الشربيني:
- ولدت في 17 مارس 1985 بالقاهرة.
- اسم الولادة: دينا محمد عبد الباري محمد الشربيني
- حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة 6 أكتوبر.
- عرفها الجمهور من خلال البرنامج الشبابي “شبابيك” الذي كان يعرض على قناة دريم في 2006.
- التحقت دينا، بورشة تمثيل تحت إشراف المدربة مروة جبريل، ودرست مخارج الألفاظ على يد الفنانة إيمان يونس.
- بدأت بالتمثيل في عدد من الأعمال المسرحية الشبابية.
- يعتبر عام 2011 هو بدايتها الحقيقية، وهو العام الذي شهد مشاركتها في بطولة مسلسل “المواطن X” الذي عرض في رمضان، وحقق نسبة مشاهدة عالية.
- في العام التالي، قدمت 3 مسلسلات دفعة واحدة: “روبي، وطرف ثالث، وحكايات بنات”.
- يعتبر عام 2013 نقطة تحول في مسيرتها الفنية، حيث شاركت في 5 أعمال سينمائية وتليفزيونية، وهي أفلام: “الحفلة، وسمير أبو النيل”، ومسلسلات: “موجة حارة، وتحت الأرض، وزين”.
- في أواخر عام 2013 ألقي القبض عليها في شقة بالزمالك بسبب تعاطي المخدرات.
- في فبراير 2014 قررت المحكمة حبسها لمدة عام وتغريمها 10 آلاف جنيه.
- خرجت من السجن بعد قضاء مدتها في نوفمبر 2014.
- لم تقدم أي عمل فني خلال عامي 2014، و2015.
- عادت بقوة في 2016، بـ 4 أعمال دفعة واحدة، فيلمي: “هيبتا، وكدبة كل يوم”، ومسلسلي: “جراند أوتيل، وأفراح القبة”.
- قدمت أول بطولة مطلقة من خلال مسلسل “مليكة” الذي عرض في 2018، وأصبحت نجمة دائمة في رمضان في السنوات الماضية بمسلسلات: “زي الشمس، ولعبة النسيان، وقصر النيل”.
- في أواخر 2016 انتشرت شائعات تفيد بأن هناك علاقة زواج تربطها بالمطرب عمرو دياب.
- لم تنفي دينا أو تؤكد أنباء الارتباط، ولكنها كانت دائمة الظهور معه في جميع المناسبات.
- في أواخر 2020 انتشرت أنباء حول انفصالها عن عمرو دياب.