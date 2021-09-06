بعد تصدرها التريند.. معلومات قد لا تعرفها عن دينا الشربيني

تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني، قائمة الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث “جوجل” في مصر، بعد مشاركتها بالغناء والرقص مع الفنانة روبي، في حفلها الأخير بالساحل الشمالي.

وغنت دينا، برفقة روبي أغنية “قلبي بلاستيك” وأثارت جدلًا واسعًا بعد غناء مقطع “طلع فستك”، إذ اعتبرها البعض توجه بها رسالة غير مباشرة للمطرب عمرو دياب.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة دينا الشربيني: