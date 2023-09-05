“بعد تداول شائعات حول اعتزالها الفن”.. سلوى خطاب عن عبلة كامل: «ضروري نحترم رغبتها في عدم الظهور وإحنا مش بنلعب كورة علشان نعتزل»

كشفت الفنانة المعروفة سلوى خطاب، كواليس علاقتها بالفنانة عبلة كامل، وأشارت بأنها بخير حال وتتمتع بصحة جيدة، وأن ما تم تداوله من شائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص اعتزالها العمل بالفن، ما هى إلا شائعات وليس له أي أساس من الصحة، وشددت على ضرورة إحترام رغبتها في عدم الظهور إعلامياً.

صور مجمعة للفنانة سلوى خطاب من أحد أعمالها الفنية، وصورة للفنانة عبلة كامل من أحد أعمالها الفنية، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال تصريحات لها مع القاهرة 24، بأنها دائماً ما تحرص على الإطمئنان عليها والتأكد من أنها بخير حال، وذلك عن طريق نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

وبالرغم من ابتعادها، عن العمل بالفن خلال الفترة الماضية وتداول الكثير من الشائعات بخصوص اعتزالها الفن، فقد قامت سلوى خطاب بنفي هذا الكلام، وأكدت على أن عبلة لم تُعلن بصورة رسمية اعتزالها، ومن المُتوقع أنها في احتياج لبعض الوقت حتى تخرج مرة ثانية لجمهورها، ويجب على الجميع احترام رغبتها.

وعلقت الفنانة: “الفنانة عبلة كامل مظهرتش وأعلنت إعتزالها، والفترة اللي فاتت ممكن تكون عاوزه تعمل حاجة تانية، وضروري الناس تحترم ده، وهى فنانة جميلة وأكيد بتوحش الكل، وإحنا بينا صلة طيبة ده خلاف إننا بنشتغل مع بعض، وكمان كانت زميلة ليا بالمعهد ولكنها مكملتش معايا”.

وواصلت سلوى: “وعلى فكرة أنا بحترم أوي فكرة إن الإنسان منا بيكون في بعض الأوقات عاوز يكون لوحده شوية، والشائعات مش بتخلص وكمان بتزيد، وأما بالنسبة لفكرة أعتزال الفنان فإحنا مش بنلعب كورة علشان نعتزل”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة سلوى خطاب شاركت بالموسم الدرامي الرمضاني للعام الحالي 2023، بمسلسل “وعود سخية”، وحققت الفنانة الكثير من النجاح من خلال العمل، وشاركها البطولة كلاً من “محمد الصاوي، وحنان مطاوع، ومحمد رضوان، ومروة أنور، وصفاء الطوخي، ونبيل نور الدين”، وغيرهم الكثير من النجوم، والعمل تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.