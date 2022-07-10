بعد تداول العملة البلاستيكية الجديدة فئة ال 10 جنيه.. مصادر تؤكد عدم طرح عملات بلاستيكية أخرى والتصميم المنتشر غير صحيح
تداول المواطنون العملة البلاستيكية الجديدة فئة ال 10 جنيه، وتسير مصر في تطبيق فكرة العملات البلاستيكية على خطى بعض الدول الأوروبية والعربية، وأوضحت مصادر أن التصميم المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي للعملات البلاستيكية الأخرى غير صحيح، وأفادت أن الدولة لم تبدأ بعد في طرح الفكرة أو التصميم حتى الآن ولكن الفكرة موجودة، وأشارت إلى أن تصميم العملات يعكس مدى تطور الدولة وهويتها وماضيها وحاضرها ومستقبلها.
تصميم العملة البلاستيكية الجديدة فئة ال 10 جنيه
يعكس تصميم العملة البلاستيكية الجديدة تقدم الدولة المصرية وهويتها، حيث تحتوي على مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت.
العملة الجديدة مصنوعة من البوليمر، وأوضحت الحكومة أن العملة الجديدة لن تلغي تداول العملة القديمة وسيتم استخدام العملتين.
مميزات العملة الجديدة
تشبه فكرة العملة الجديدة فكرة الجنيه الفضة الذي يتم تداوله في بعض الشيء، من حيث عدم قطع الجنيه الورق أو تلفه من الماء، كما يتم استخدام العملة الورقية والفضية حتى اليوم وهو نفس حال العملة الجديدة، وفي هذه النقاط نعرض لكم بعض مميزات العملة الجديدة:
- يصعب تزويرها.
- بشكل او بآخر يصعب أن تنقل الفيروسات من خلال تداول العملة الجديدة.
- يصعب كتابة العبارات عليها.
- يصعب قطعها أو ثنيها بشكل عشوائي؛ نظرا لقوة البوليمر المصنوعة منه.
- عادة ما تتعرض العملات الورقية إلى التلف من الماء، والعملة البلاستيكية الجديدة لا تتلف من الماء.
العملة سيئة للغاية وسهل تزويرها ولا تعكس اي شئ غير إنهيار اقتصادى قادم بسرعة الصوت وربنا يستر على بلادنا ويجنبها السوء .وارجو محاكمة صاحب الفكرة والتصميم معا فكلاهما احمق
مش المفروض ان يكون فيها كنيسة و جامع من أجل الوحده الوطنيه و مبروق لمصر و ديمن فى نجاح
الجزء الشفاف بالعمله غير منطقى ولاطبيعى
بطلوا غباء بقى كاتبلك مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت مش مسجد حتشبسوت وإن كان الاولى يبقى أثر إسلامي قديم زي الأزهر الشريف أو باب زويلة أو مسجد الحاكم بأمر الله إيه الحكمة تجيبلي مبنى جديد واحنا عندنا آلاف الآثار الإسلامية منقطعة النظير في هندسة البناء في الأزهر والغورية وخان الخليلي والموسكي ومصر القديمة عموما وإن كان هذه الآثار الإسلامية بأشد الحاجة لصيانتها ورعايتها من الهدم والتخريب وربنا يعوض علينا.
نساء إيه اللى نبيعها و شعب غيور إيه إنت بتقول أى كلام و بتدخل حاجات فى حاجات تانيه ملهاش علاقه بيها و الاهم إن واضح إنك مش مصرى و بتعمل بلبله و خلاص
يعني مفيش عمله بلاستيك غير العشره جنيه
اسوأ ما في العمله صوره المسجد الضرار الذي بناه العاهردار البلوحي في العصر المبولحي
ياجماعة مسجد الفتاح العليم وتمثااااااااال حتشبسوت
الناس اللي بتقول هو فين مسجد حتشبسوت
المقال مكتوب مسجد الفتاح العليم و من الجهه الاخره صوره حتشبسوت
شووفو المقال كويس وبلاش تريقه
اعطوا فرصة للشباب المصري في تصميم العملة وشوفوا الابداع وبلاش شغل السبوبة للكبار
اعطوا فرصة للشباب المصري في تصميم العملة وشوفوا الابداع وبلاش شغل السبوبة للكبار
العملة تم تداولها في البنوك
ع فكرة بتتقطع
شكلها مميز وجميل وعملية جدا فى الاستخدام وعقبال باقى الفئات مع ضرورة إضافة تاريخ الاصدار على أحد وجهى الورقة
انتو شاربين حاجه مش مكتوب مسجد حتشبسوت مكتوب تمثال حتشبسوت ومسجد الفتاح العليم غيرو التاجر الحشيشه طلعت جامده عليكم
نريد مصانع ومنتجات متطورة ورفع لمستوى معيشة الفرد ، هذا هو ما يعكس تقدم وتطور الدولة المصرية
ياسلام لو الحكومة بطلت تكذب
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
حاجه جميله ورائعه
للبهايم اللي مبتعرفش تقرا… بيقول مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت
للتوضيح: بالفعل كان هناك خطأ كتابي “مسجد حتشبسوت” وتم إصلاحه بعد إشارة السادة القراء المحترمين للخطأ
لايوجد تاريخ إصدار العملة الجديدة فئة العشرة جنية
تمام
كيف مسجد لحتشبسوت
ياأخي العزيز لم يقصد بمسجد حتشبثوت ولكن تدخل العبارات مسجد الفتاح العليم مع صورة لحتشبثوت عيدك مبارك اصحي للكلام
للتوضيح: بالفعل كان هناك خطأ كتابي “مسجد حتشبسوت” وتم إصلاحه بعد إشارة السادة القراء المحترمين للخطأ
تمثال
مسجد السيسي أو الفتاح العليم كما يطلقون عليه
هم بيقولوا مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت مش مسجد حتشبسوت
مكتوب مسجد الفتاح العليم و تمثال حتشبسوت
قال مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت
لو سمحت هو فين مسجد حتشبسوت
ال مكتوب في المقاله
عشان اصلي الجمعه
هو قالك مسجد الفتاح العليم و تمثال حتشبسوت.
للتوضيح: بالفعل كان هناك خطأ كتابي “مسجد حتشبسوت” وتم إصلاحه بعد إشارة السادة القراء المحترمين للخطأ
لا لا انتم بتهزرو بقي واحد يقول مسجد حتشبثوت فين عشان يصلي فيه والآخر يتكلم اين المسجد اصحوا ياشباب
المقال مكتوب به تمثال
يقصد مسجد الفتاح العليم وتمثال حتبشسوت يمثل مصر
بدل العزل ده اقرأ انت كويس لو بتعرف مكتوب تمثال وليس مسجد
أول ما تحود شمال من عند كنيسة خفرع 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
مكتوب تمثال حتشبسوت
اقترح عليك قراءة النص بدقة وليس باستخفاف .. علشان المكتوب مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت ..
هى حبشتسوت كان لها مسجد 😂😂😂
ياعم انتا مبتعرفش تقرا وجاي تتريق
للتوضيح: بالفعل كان هناك خطأ كتابي “مسجد حتشبسوت” وتم إصلاحه بعد إشارة السادة القراء المحترمين للخطأ
المقال بيقول المسجد وحتشبسوت ماقلش مسجد حتسبشوت
اسمهة حتشبسوت
للتوضيح: بالفعل كان هناك خطأ كتابي “مسجد حتشبسوت” وتم إصلاحه بعد إشارة السادة القراء المحترمين للخطأ
انت لو قرأت صح مكتوب مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت وحتى انت كاتب اسم حتشبسوت غلط يعنى لا بتعرف تقرأ ولا بتعرف تكتب وحتى تتريق
هو مكتوب مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت مش مسجد حتشبسوت
مكتوب مسجد الفتاح العليم وتمثاال حتشبسوت
التطور مطلوب في شتى المجالات وبخصوص العمله البلاستيكيه ارجوا تعميم الفكره على كل العملات المصريه فهي أفاده للمواطن وللدولة ، وتحيا مصر
التطور مطلوب في شتى المجالات وبخصوص العمله البلاستيكيه ارجوا تعميم الفكره على كل العملات المصريه فهي أفاده للمواطن وللدوله ، وتحيا مصر
على فكره الكتابه على العمله ممكنه جدا
المشكله الأهم هى ان هذه العمله ولأول مره سواء فى مصر أو العالم تصدر عمله دون أن يدون عليها تاريخ اصدار ،،،، ولا ادرى اهو سهو او عن قصد ،،،، ولماذا
برافو عليك محدش خد بآلة
المفروض ان احنا شعب غيور على نسائنا شعب مش بيبيع ولا يشترى في امراه ازاي العمله تكون عليها صوره واحده