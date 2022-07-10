بعد تداول العملة البلاستيكية الجديدة فئة ال 10 جنيه.. مصادر تؤكد عدم طرح عملات بلاستيكية أخرى والتصميم المنتشر غير صحيح

تداول المواطنون العملة البلاستيكية الجديدة فئة ال 10 جنيه، وتسير مصر في تطبيق فكرة العملات البلاستيكية على خطى بعض الدول الأوروبية والعربية، وأوضحت مصادر أن التصميم المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي للعملات البلاستيكية الأخرى غير صحيح، وأفادت أن الدولة لم تبدأ بعد في طرح الفكرة أو التصميم حتى الآن ولكن الفكرة موجودة، وأشارت إلى أن تصميم العملات يعكس مدى تطور الدولة وهويتها وماضيها وحاضرها ومستقبلها.

تصميم العملة البلاستيكية الجديدة فئة ال 10 جنيه

يعكس تصميم العملة البلاستيكية الجديدة تقدم الدولة المصرية وهويتها، حيث تحتوي على مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت.

العملة الجديدة مصنوعة من البوليمر، وأوضحت الحكومة أن العملة الجديدة لن تلغي تداول العملة القديمة وسيتم استخدام العملتين.

مميزات العملة الجديدة

تشبه فكرة العملة الجديدة فكرة الجنيه الفضة الذي يتم تداوله في بعض الشيء، من حيث عدم قطع الجنيه الورق أو تلفه من الماء، كما يتم استخدام العملة الورقية والفضية حتى اليوم وهو نفس حال العملة الجديدة، وفي هذه النقاط نعرض لكم بعض مميزات العملة الجديدة: