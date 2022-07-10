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بعد تداول العملة البلاستيكية الجديدة فئة ال 10 جنيه.. مصادر تؤكد عدم طرح عملات بلاستيكية أخرى والتصميم المنتشر غير صحيح

خالد عبدالناصر السعداوى

تداول المواطنون العملة البلاستيكية الجديدة فئة ال 10 جنيه، وتسير مصر في تطبيق فكرة العملات البلاستيكية على خطى بعض الدول الأوروبية والعربية، وأوضحت مصادر أن التصميم المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي للعملات البلاستيكية الأخرى غير صحيح، وأفادت أن الدولة لم تبدأ بعد في طرح الفكرة أو التصميم حتى الآن ولكن الفكرة موجودة، وأشارت إلى أن تصميم العملات يعكس مدى تطور الدولة وهويتها وماضيها وحاضرها ومستقبلها.

العملة البلاستيكية الجديدة

تصميم العملة البلاستيكية الجديدة فئة ال 10 جنيه 

مواصفات العملة البلاستيكية الجديدة …البنك المركزي يطرح فئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية

يعكس تصميم العملة البلاستيكية الجديدة تقدم الدولة المصرية وهويتها، حيث تحتوي على مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت. 

العملة الجديدة مصنوعة من البوليمر، وأوضحت الحكومة أن العملة الجديدة لن تلغي تداول العملة القديمة وسيتم استخدام العملتين.

مميزات العملة الجديدة 

تشبه فكرة العملة الجديدة فكرة الجنيه الفضة الذي يتم تداوله في بعض الشيء، من حيث عدم قطع الجنيه الورق أو تلفه من الماء، كما يتم استخدام العملة الورقية والفضية حتى اليوم وهو نفس حال العملة الجديدة، وفي هذه النقاط نعرض لكم بعض مميزات العملة الجديدة:

  • يصعب تزويرها. 
  • بشكل او بآخر يصعب أن تنقل الفيروسات من خلال تداول العملة الجديدة. 
  • يصعب كتابة العبارات عليها. 
  • يصعب قطعها أو ثنيها بشكل عشوائي؛ نظرا لقوة البوليمر المصنوعة  منه. 
  • عادة ما تتعرض العملات الورقية إلى التلف من الماء، والعملة البلاستيكية الجديدة لا تتلف من الماء.
خالد عبدالناصر السعداوى

كاتب مصري حاصل على ليسانس الآداب قسم الإعلام ( شعبة الصحافة ) جامعة المنصورة، أهوى رياضة كرة القدم وهدفي دائما توعية المجتمع.


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54 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    العملة سيئة للغاية وسهل تزويرها ولا تعكس اي شئ غير إنهيار اقتصادى قادم بسرعة الصوت وربنا يستر على بلادنا ويجنبها السوء .وارجو محاكمة صاحب الفكرة والتصميم معا فكلاهما احمق

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  2. غير معروف يقول

    مش المفروض ان يكون فيها كنيسة و جامع من أجل الوحده الوطنيه و مبروق لمصر و ديمن فى نجاح

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  3. غير معروف يقول

    الجزء الشفاف بالعمله غير منطقى ولاطبيعى

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  4. دكتور عبدالخالق ثروت هيكل يقول

    بطلوا غباء بقى كاتبلك مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت مش مسجد حتشبسوت وإن كان الاولى يبقى أثر إسلامي قديم زي الأزهر الشريف أو باب زويلة أو مسجد الحاكم بأمر الله إيه الحكمة تجيبلي مبنى جديد واحنا عندنا آلاف الآثار الإسلامية منقطعة النظير في هندسة البناء في الأزهر والغورية وخان الخليلي والموسكي ومصر القديمة عموما وإن كان هذه الآثار الإسلامية بأشد الحاجة لصيانتها ورعايتها من الهدم والتخريب وربنا يعوض علينا.

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  5. غير معروف يقول

    نساء إيه اللى نبيعها و شعب غيور إيه إنت بتقول أى كلام و بتدخل حاجات فى حاجات تانيه ملهاش علاقه بيها و الاهم إن واضح إنك مش مصرى و بتعمل بلبله و خلاص

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  6. غير معروف يقول

    يعني مفيش عمله بلاستيك غير العشره جنيه

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  7. شكشك يقول

    اسوأ ما في العمله صوره المسجد الضرار الذي بناه العاهردار البلوحي في العصر المبولحي

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  8. غير معروف يقول

    ياجماعة مسجد الفتاح العليم وتمثااااااااال حتشبسوت

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  9. ابوساره يقول

    الناس اللي بتقول هو فين مسجد حتشبسوت
    المقال مكتوب مسجد الفتاح العليم و من الجهه الاخره صوره حتشبسوت
    شووفو المقال كويس وبلاش تريقه

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  10. Ahmadfouad يقول

    اعطوا فرصة للشباب المصري في تصميم العملة وشوفوا الابداع وبلاش شغل السبوبة للكبار

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  11. غير معروف يقول

    اعطوا فرصة للشباب المصري في تصميم العملة وشوفوا الابداع وبلاش شغل السبوبة للكبار

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  12. Fofo يقول

    العملة تم تداولها في البنوك

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  13. مش لازم يقول

    ع فكرة بتتقطع

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  14. السيد عبد الفتاح يقول

    شكلها مميز وجميل وعملية جدا فى الاستخدام وعقبال باقى الفئات مع ضرورة إضافة تاريخ الاصدار على أحد وجهى الورقة

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  15. Mohamed يقول

    انتو شاربين حاجه مش مكتوب مسجد حتشبسوت مكتوب تمثال حتشبسوت ومسجد الفتاح العليم غيرو التاجر الحشيشه طلعت جامده عليكم

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  16. مصرى محب لبلده يقول

    نريد مصانع ومنتجات متطورة ورفع لمستوى معيشة الفرد ، هذا هو ما يعكس تقدم وتطور الدولة المصرية

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  17. غير معروف يقول

    ياسلام لو الحكومة بطلت تكذب

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  18. غير معروف يقول

    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

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  19. غير معروف يقول

    حاجه جميله ورائعه

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  20. غير معروف يقول

    للبهايم اللي مبتعرفش تقرا… بيقول مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت

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    1. عبد الرحمن الليثي يقول

      للتوضيح: بالفعل كان هناك خطأ كتابي “مسجد حتشبسوت” وتم إصلاحه بعد إشارة السادة القراء المحترمين للخطأ

  21. غير معروف يقول

    لايوجد تاريخ إصدار العملة الجديدة فئة العشرة جنية

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  22. غير معروف يقول

    تمام

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  23. غير معروف يقول

    كيف مسجد لحتشبسوت

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    1. صلاح الدين محمد يقول

      ياأخي العزيز لم يقصد بمسجد حتشبثوت ولكن تدخل العبارات مسجد الفتاح العليم مع صورة لحتشبثوت عيدك مبارك اصحي للكلام

    2. عبد الرحمن الليثي يقول

      للتوضيح: بالفعل كان هناك خطأ كتابي “مسجد حتشبسوت” وتم إصلاحه بعد إشارة السادة القراء المحترمين للخطأ

    3. غير معروف يقول

      تمثال
      مسجد السيسي أو الفتاح العليم كما يطلقون عليه

    4. اشرف شاكر يقول

      هم بيقولوا مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت مش مسجد حتشبسوت

    5. غير معروف يقول

      مكتوب مسجد الفتاح العليم و تمثال حتشبسوت

    6. غير معروف يقول

      قال مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت

  24. عمار يقول

    لو سمحت هو فين مسجد حتشبسوت
    ال مكتوب في المقاله
    عشان اصلي الجمعه

    الرد
    1. احمد يقول

      هو قالك مسجد الفتاح العليم و تمثال حتشبسوت.

    2. عبد الرحمن الليثي يقول

      للتوضيح: بالفعل كان هناك خطأ كتابي “مسجد حتشبسوت” وتم إصلاحه بعد إشارة السادة القراء المحترمين للخطأ

    3. صلاح الدين يقول

      لا لا انتم بتهزرو بقي واحد يقول مسجد حتشبثوت فين عشان يصلي فيه والآخر يتكلم اين المسجد اصحوا ياشباب

    4. محمد السيد يقول

      المقال مكتوب به تمثال

    5. غير معروف يقول

      يقصد مسجد الفتاح العليم وتمثال حتبشسوت يمثل مصر

    6. غير معروف يقول

      بدل العزل ده اقرأ انت كويس لو بتعرف مكتوب تمثال وليس مسجد

    7. غير معروف يقول

      أول ما تحود شمال من عند كنيسة خفرع 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    8. غير معروف يقول

      مكتوب تمثال حتشبسوت

    9. غير معروف يقول

      اقترح عليك قراءة النص بدقة وليس باستخفاف .. علشان المكتوب مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت ..

  25. Fox يقول

    هى حبشتسوت كان لها مسجد 😂😂😂

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    1. بوكا يقول

      ياعم انتا مبتعرفش تقرا وجاي تتريق

    2. عبد الرحمن الليثي يقول

      للتوضيح: بالفعل كان هناك خطأ كتابي “مسجد حتشبسوت” وتم إصلاحه بعد إشارة السادة القراء المحترمين للخطأ

    3. غير معروف يقول

      المقال بيقول المسجد وحتشبسوت ماقلش مسجد حتسبشوت

    4. Sam يقول

      اسمهة حتشبسوت

    5. عبد الرحمن الليثي يقول

      للتوضيح: بالفعل كان هناك خطأ كتابي “مسجد حتشبسوت” وتم إصلاحه بعد إشارة السادة القراء المحترمين للخطأ

    6. غير معروف يقول

      انت لو قرأت صح مكتوب مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت وحتى انت كاتب اسم حتشبسوت غلط يعنى لا بتعرف تقرأ ولا بتعرف تكتب وحتى تتريق

    7. غير معروف يقول

      هو مكتوب مسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت مش مسجد حتشبسوت

    8. Tota يقول

      مكتوب مسجد الفتاح العليم وتمثاال حتشبسوت

  26. مولر يقول

    التطور مطلوب في شتى المجالات وبخصوص العمله البلاستيكيه ارجوا تعميم الفكره على كل العملات المصريه فهي أفاده للمواطن وللدولة ، وتحيا مصر

    الرد
  27. مولر يقول

    التطور مطلوب في شتى المجالات وبخصوص العمله البلاستيكيه ارجوا تعميم الفكره على كل العملات المصريه فهي أفاده للمواطن وللدوله ، وتحيا مصر

    الرد
  28. ناصر عبد الباقى يقول

    على فكره الكتابه على العمله ممكنه جدا
    المشكله الأهم هى ان هذه العمله ولأول مره سواء فى مصر أو العالم تصدر عمله دون أن يدون عليها تاريخ اصدار ،،،، ولا ادرى اهو سهو او عن قصد ،،،، ولماذا

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    1. غير معروف يقول

      برافو عليك محدش خد بآلة

    2. غير معروف يقول

      المفروض ان احنا شعب غيور على نسائنا شعب مش بيبيع ولا يشترى في امراه ازاي العمله تكون عليها صوره واحده