بعد تخفيف ألوان الهولوجرام.. البنك المركزي يطرح العملة فئة 20 جنيه البلاستيكية في هذا الوقت… تفاصيل

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، أن العملة فئة 20 جنيه البلاستيكية، المصنوعة من مادة بوليمر، سوف يتم طرحها خلال الأيام القادمة في البنوك، مع طرح فكة النقود الجديدة، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك بحوالي 15 يوما، وأوضح المسؤول أن تصميم وشكل العملة فئة 20 جنيه البلاستيكية، يشبه في الواقع العملة التي ظهرت سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مع تخفيف ألوان الهولوجرام، التي تستخدم لضمان تأمين العملة ضد التزوير، وهي مطبوعة بنفس التصميم وتصميمها يحتوي على، مسجد محمد علي الأثري الهام والشهير في القاهرة، الذي يعد أحد أبرز معالم السياحة والآثار في مصر، وبناه محمد علي باشا حاكم مصر في القرن 19.

الجدير بالذكر أن تصميم العملة فئة 20 جنيه التي نُشرت قبل عام، تزامنا مع طرح العملة فئة 10 جنيهات البلاستيكية، لم يلقى أي استحسان أوقبول من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها كانت تحتوي على ألوان قوس قزح، ومن المعروف إلى ماذا يرمز، مما دفع مسؤول يعمل في البنك المركزي، أن يوضح سر ألوان العملة البلاستيكية فئة 20 جنيه، التي ظهرت واضحة في هذا التصميم وكان أمرا غريبا، وأكد حينها خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي لموقع مصراوي، أن هذه الألوان هي علامة هولوجرام، وهي علامات مائية، تستخدم عالميا لضمان تأمين العملات من طرق التزييف المختلفة، وهي معروفة في جميع أنحاء العالم للمتخصصين في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن العملة فئة 20 جنيه البلاستيكية، كان تصميمها في حينها تصميما مبدئيا، وتم إضافة طبقات ألوان أخرى، وهو ما سيظهر دقة ألوانها والرسوم الموجودة بها، بعد الوصول للمرحلة النهائية من الطباعة، ومن مميزات العملة البلاستيكية، أنها أفضل من العملة الورقية، فهي تعيش مدة أطول وغير سريعة التلف، ومن الصعب تزييفها، إلى جانب أنها تصنع من مواد غير ضارة للبيئة، وتقاوم الرطوبة والمياه والميكروبات، بحسب حديث خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي.