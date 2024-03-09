“بعد تجسيد شخصية الرئيس السيسي ببراعة”.. ياسر جلال: أتمنى تقديم شخصية الزعيم جمال عبد الناصر

أعرب الفنان ياسر جلال عن سعادته الكبيرة بتقديم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار إلى أنه يشعر بالتشرف بتجسيد دور الرئيس في عمل فني، كما أوضح أنه يتمنى تقديم قصة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في عمل فني بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال مسلسل “الاختيار ج3”.

ياسر جلال في شخصية السيسي - مصدر الصورة: تصميم خاص بكاتب المقال

في تصريحات صحفية، قال ياسر جلال: “أود أن أقدم شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من الزمن القريب، وشخصية طارق بن زياد من الزمن البعيد، وهذا شيء يسعدني جدًا”.

وتحدث ياسر جلال عن التحدي الذي واجهه في تقديم شخصية الرئيس السيسي، وقال: “كانت هذه تجربة كبيرة وتحديًا لي كفنان ومواطن مصري، فقد كان علي تجسيد شخصية بهذه الأهمية والفخامة في فترة حرجة من تاريخ مصر، وكان تحديًا كبيرًا”.

ونجح ياسر جلال في تقديم شخصية الرئيس السيسي ببراعة في مسلسل “الاختيار 3” الذي عُرض في رمضان 2022، وحقق نجاحا كبيرًا ونال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، وشارك في العمل أيضًا كل من الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا.

ويستعد ياسر جلال حاليًا للمشاركة في سباق دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل “ألف ليلة وليلة: جودر”، حيث يشاركه البطولة: نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وتارا عماد، وعمرو عبد الجليل، ووفاء عامر، وأيتن عامر، ومحمود البزاوي، ومحمد التاجي، وعبد العزيز مخيون، وأحمد بدير، ورشوان توفيق، وأحمد فتحي، وأحمد ماهر، ووليد فواز، وعايدة رياض، وسامي مغاوري، وفتوح أحمد، وهنادي مهنا، وجيهان الشماشرجي، وسماح أنور، وسامية الطرابلسي، من تأليف: أنور عبد المغيث، وإخراج: إسلام خيري.