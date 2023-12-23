“بعد انتهاء الخلاف مع روتانا”.. شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة مدوية وتتعاقد مع Sony Music

بعد إعلان محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب أن انتهاء الخلاف بينها وبين شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” رسمياً، تم التأكد بأن المطربة المصرية وقعت عقداً مع شركة Sony Music العالمية لإنتاج أعمالها الجديدة.

المطربة شيرين عبد الوهاب في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأصدر محامي شيرين، الدكتور حسام لطفي، بيانًا يؤكد فيه أن “الخلاف تم حله باتفاق ودّي يقوم على احترام الحقوق، كما أشارت شيرين إلى عزمها على استمرار التعاون مع شركة “روتانا” في المستقبل، على الرغم من انتهاء العلاقة التعاقدية بشكل قضائي”.

وأكدت شيرين إلى أنها دفعت مبلغ ثمانية ملايين جنيه كجزء من الاتفاق، ملتزمة بقرار المحكمة وعدم التزامها بالعقد، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان انفصالها رسميًا عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب.