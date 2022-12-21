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بعد انتشار خبر طلاقها.. الفنانة صابرين ترد

محمد مختار

انتشرت عدة أخبار في الساعات الماضية تحدثت عن طلاق الفنانة صابرين من زوجها رجل الأعمال طارق صادق، وأن خلافات كبيرة حدثت بينهما حدث على إثرها الطلاق. فما حقيقة ذلك؟.

بعد انتشار خبر طلاقها.. الفنانة صابرين ترد 1 21/12/2022 - 5:32 م

الفنانة صابرين تنفي خبر طلاقها

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في تصريح مقتضب قالت الفنانة صابرين: دون ذكر تفاصيل، لم يحدث طلاق بيني وبين زوجي رجل الأعمال طارق صادق.

وكانت الأخبار المنتشرة قد تطرقت إلى حدوث طلاق بين صابرين وزوجها منذ أكثر من شهرين، ولكن الأمر تم في هدوء شديد.

وزعمت الأخبار أيضا أن صابرين تتكتم على خبر الطلاق كونه حدث بعد علاقة زواج دامت قرابة 20 عاما.

الفنانة صابرين، طلاق الفنانة صابرين

بينما نشرت تغريدات زعمت أن صابرين تخفي خبر طلاقها لأنها لا تريد أن يشمت أو يفرح أحد بهذا الأمر.

ولكن الفنانة الكبيرة صابرين نفت بشكل قاطع كل هذه الأخبار المتداولة، ولا أحد يعرف حتى الآن سبب انتشار هذا الخبر.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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