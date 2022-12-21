بعد انتشار خبر طلاقها.. الفنانة صابرين ترد

انتشرت عدة أخبار في الساعات الماضية تحدثت عن طلاق الفنانة صابرين من زوجها رجل الأعمال طارق صادق، وأن خلافات كبيرة حدثت بينهما حدث على إثرها الطلاق. فما حقيقة ذلك؟.

الفنانة صابرين تنفي خبر طلاقها

في تصريح مقتضب قالت الفنانة صابرين: دون ذكر تفاصيل، لم يحدث طلاق بيني وبين زوجي رجل الأعمال طارق صادق.

وكانت الأخبار المنتشرة قد تطرقت إلى حدوث طلاق بين صابرين وزوجها منذ أكثر من شهرين، ولكن الأمر تم في هدوء شديد.

وزعمت الأخبار أيضا أن صابرين تتكتم على خبر الطلاق كونه حدث بعد علاقة زواج دامت قرابة 20 عاما.

بينما نشرت تغريدات زعمت أن صابرين تخفي خبر طلاقها لأنها لا تريد أن يشمت أو يفرح أحد بهذا الأمر.

ولكن الفنانة الكبيرة صابرين نفت بشكل قاطع كل هذه الأخبار المتداولة، ولا أحد يعرف حتى الآن سبب انتشار هذا الخبر.