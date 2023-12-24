بعد انتشاره.. الصحة المصرية تصدر حزمة توصيات لمكافحة فيروس الإنفلونزا الموسمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن عدة توصيات طبية لمكافحة انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير A/H1N1pdm09، وذلك بعد رصد الوزارة انتشار هذا الفيروس على المستوى المحلي مؤخرًا.

ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز التوصيات التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد، للأطباء المعالجين والمتعاملين مع المرضى:

ضرورة إعطاء عقار التامينيل خلال أول 24 ساعة لأى نوع من الأمراض التنفسية الشديدة وحسب بروتوكول التعامل مع حالات الأمراض التنفسية الحادة دون الانتظار للنتائج المعملية.

أن يقوم الأطباء بالعيادات الخارجية والاستقبال السؤال عن تاريخ السفر للخارج خلال 14 يوم للاكتشاف المبكر لحالات متلازمة الشرق الأوسط وكذلك السؤال عن التعرض والمخالطة للطيور خلال 14 يومًا للاشتباه بحالة مرض أنفلونزا الطيور وخاصة للمرضى الذين يعانون من الأعراض التنفسية الحادة.

تطعيم الفريق الصحي بطعم الأنفلونزا الموسمية خاصة العاملين بوحدات العناية المركزة وأقسام العزل والاستقبال.

الالتزام بالإجراءات القياسية لمكافحة عدوى الأمراض التنفسية بالمستشفيات خاصة في أقسام الطوارئ والعزل والعناية المركزة وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى.