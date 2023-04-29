بعد القفزات القياسية في أسعار الذهب.. مصر تدرس السماح باستيراد الذهب دون جمارك “لفترة محدودة”

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، السيد علي المصيلحي، اليوم السبت، عن تقديم مقترح للحكومة المصرية للسماح للمصريين المقيمين في الخارج بالاستيراد المؤقت للذهب دون دفع الرسوم الجمركية، وذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب في البلاد ارتفاعات قياسية غير مسبوقة.

سبب ارتفاع أسعار الذهب في مصر

أرجع بعض المسؤولين والخبراء زيادة أسعار الذهب في السوق إلى الإقبال الكبير على شرائه كملاذ آمن للمدخرات في ظل انخفاض المعروض، ودعوا إلى عدم “التهافت على الشراء” حتى يتمكن السوق من تعويض هذا النقص في المعروض والعودة إلى مستوياته الطبيعية.

وفي مؤتمر صحفي عقده الوزير المصري اليوم، تحدث عن الأسعار العالية للذهب وسعي الحكومة للسيطرة على ارتفاعها، وأشار إلى أن كمية الذهب الموجودة في مصر محدودة، وعندما يتزايد الطلب عليها، ترتفع الأسعار.

وأضاف المصيلحي أن هناك ثلاثة عوامل تؤثر على أسعار الذهب في الأسواق، وهي السعر العالمي للمعدن، وسعر الدولار، وآلية العرض والطلب، وأن الطلب على السبائك والجنيهات الذهب زاد بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

تقديم مقترح يسمح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد الذهب بدون دفع الجمارك

أعلن الوزير أنه سيتقدم بمقترح لمجلس الوزراء المصري يسمح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد الذهب بدون دفع الجمارك، لفترة محددة، بهدف زيادة المعروض في الأسواق، ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا المقترح مع غرفة صناعة الذهب، للتوصل إلى اتفاق بشأنه.

أسعار الذهب في مصر

وبحسب أسعار نهاية الأسبوع، ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل كبير، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، بمقدار 250 جنيها للغرام، وبسبب هذا الارتفاع، قررت المحلات والتجار وقف حركة البيع والشراء مؤقتًا حتى استقرار الأسعار، ولكن في الساعات الأخيرة، تراجعت الأسعار قليلاً.

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى مستوى 2750 جنيهًا للغرام (نحو 90 دولار)، يوم الخميس، قبل أن يستقر حالياً عند مستوى 2625 جنيهًا (نحو 86 دولار)، وتراجع سعر الذهب عيار 24 من مستوى 3142 جنيهًا (نحو 103 دولار)، إلى 3000 جنيه (98 دولار).

وصرّح مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، ناجي فرج، أن أسعار الذهب ارتفعت بشكل مبالغ فيه كثيرًا، وأن هناك إقبالاً متزايداً على شراء الذهب، في حين لا يوجد معروض يضاهي ذلك، مما أدى إلى الضغط على الأسعار ودفعها للارتفاع بشكل غير منطقي.