“بعد الشائعات المنتشرة”.. هذا فارق العمر الحقيقي بين محمد العمروسي ومي فاروق

بعد إعلان خطبة الفنان محمد العمروسي والمطربة مي فاروق، انتشرت شائعات حول فارق السن بينهما، حيث ادعى البعض أن العروس تكبر خطيبها سنًا، ما أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة الماضية.

مي فاروق ومحمد العمروسي - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

الحقيقة هي أن مي فاروق تبلغ 42 عامًا، وهي من مواليد سبتمبر 1982، وهو نفس عمر الفنان محمد العمروسي الذي وُلد في نفس العام، لكن في شهر أغسطس، وبالتالي يكبرها بفارق شهر واحد فقط.

وبشكل طريف، علق محمد العمروسي على هذه الأقاويل في وقت سابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشيرًا إلى أنه يجدها مضحكة حينما يتم نشر معلومات غير دقيقة حولهما، وخاصة موضوع فارق السن، وزاد المزاح قائلاً لخطيبته مي فاروق: “أنت مش شوفتي بطاقتي يا بنتي”.

وقد احتفلت مي فاروق بخطبتها على محمد العمروسي في حفل عائلي بسيط، في يناير الماضي، وشهد الحفل حضور عدد من أقارب وأصدقاء العروسين.

يُذكر أن مي فاروق شاركت مؤخرًا في حفل “ليلة أم كلثوم” على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلاله باقة من الأغاني من بينها: “ألف ليلة وليلة، سيرة الحب” وغيرها.

بينما كان آخر أعمال الفنان محمد العمروسي فيلم “أشباح أوروبا” الذي عُرض في السينمات العام الماضي، من بطولة: هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن.