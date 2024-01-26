بعد الجنسية السعودية.. تركي آل شيخ يطلب من هنيدي تقديم جزء ثانٍ من صعيدي في الجامعة الأمريكية.. والفنان يستجيب

نشر المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “X”، رسالة ترحيب للفنان محمد هنيدي بعد إعلان منحه الجنسية السعودية.

تركي آل شيخ ومحمد هنيدي - صورة أرشيفية

ورحب تركي آل شيخ بالفنان محمد هنيدي قائلًا: “أهلًا بيك بين أهلك وإخوانك في مملكة الخير والعطاء، ونبغى صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني”.

ومن جانبه رد عليه الفنان محمد هنيدي في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع “X” قائلًا: “ربنا يبارك فيك يا أبو ناصر، ويحفظك ويحفظ أهلنا السعودية.. احنا جاهزين يا أبو ناصر ويلا بينا صعيدي الجزء الثاني”.

وفي نفس السياق، أعلن الفنان محمد هنيدي، مساء أمس الخميس حصوله على الجنسية السعودية، ونشر تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع “X” قائلًا: “الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم أني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين”.