بعد التنمر عليها كايلا رامي رضوان ترقص مع أحمد سعد في أحد حفلات الزفاف شاهد الفيديو

بعد واقعة التنمر علي الطفلة كايلا نجلة الإعلامي رامي روان والممثلة دنيا سمير غانم، تداول البعض على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو قصير للطفلة كايلا ترقص في أحد حفلات الزفاف مع المطرب أحمد سعد، ويعد ذلك هو الظهور الأول لها بعدما ظهرت مع والدتها على خشبة مسرح آنستونا.

كانت الطفلة كايلا بصحبة والدها ووالدتها في حفل زفاف نجل رجل الأعمال عادل بسيوني، والذي أحياه المطرب أحمد سعد وعمرو دياب، وخلال الحفل حرص أحمد سعد على الرقص مع الطفلة كايلا، بعد أن دعمها في تعليق له على صورة لها مع والدها، بعد أن تعرضت لحملة تنمر من قبل البعض.

هذا ويذكر أن هناك العديد من النجوم دعموا الطفلة كايلا بعد تعرضها للتنمر بتعليقات إيجابية على صورها مع والدتها، ومن أبرزهم خالتها الفنانة إيمي سمير غانم والتي كانت تقوم بالرد على كل التعليقات السلبية على صورة الطفلة كايلا، كما أن والدها رامي رضوان وجه لها رسالة دعم عبر برنامجه مساء dmc ضد المتنمرين.