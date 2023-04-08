بعد استيائها من تصريحاته.. أعمال شاركت فيها ياسمين رئيس مع زوجها السابق هادي الباجوري بعد انفصالهما!

أثارت تصريحات المخرج هادي الباجوري الزوج السابق للفنانة ياسمين رئيس غضبها الشديد بعد ما قال في: عادي مراتي ممكن تتباس!.

رد ياسمين رئيس على تصريحات زوجها السابق هادي الباجوري

ردت الفنانة ياسمين رئيس على تصريحات زوجها السابق المخرج هادي الباجوري، معربة عن استيائها وغضبها الشديد من هذه التصريحات.

وقالت ياسمين الرئيس: أنا اضايقت.. ومش مهم حسيت بـ إيه وقتها مش هيفرق مع الناس.. بس أنا اضايقت وفيه حاجات خلاص مش هتقدري تعملي فيها حاجة، مفيش حد ميعرفش دماغ اللي العايش معاه، مضيفة: “مفيش حد مبيبقاش عارف مين اللي عايش معاه وعارف دماغه وتفكيره بس برضه اضايقت”.

أعمال شاركت فيها ياسمين رئيس طليقها هادي الباجوري بعد الانفصال

في فبراير الماضي أعلنت وسائل الإعلام خوض الفنانة ياسمين رئيس تجارب سينمائية جديدة والمشاركة في أعمال فنية مع زوجها السابق المخرج هادي الباجوري رغم الانفصال، حيث لعبت دور البطولة في فيلم جارة القمر من إخراج هادي الباجوري.

انفصال ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري

كانت الفنانة ياسمين رئيس قد أعلنت انفصالها عن المخرج هادي الباجوري بعد تصريحاته التي أشار فيها إلى عدم ممناعته عدم تقديم مشاهد خارجة أو حتى تتباس.

وغردت ياسمين رئيس وقتها عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلة: ”﷽.. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” صدق الله العظيم الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.