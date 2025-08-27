بعد ارتفاع الأمواج ومأساة أبو تلات.. قرارات عاجلة في المحافظات الساحلية

تواجه مدينة الإسكندرية في الآونة الأخيرة حالة استثنائية على شواطئها حيث قررت الجهات المختصة إغلاق كافة الشواطئ تحسبًا لارتفاع أمواج البحر بشكل غير مألوف، كما يأتي هذا القرار في إطار حرص السلطات على سلامة المواطنين والزوار بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح وارتفاع الأمواج مما يترتب عليه مخاطر على السباحين ورواد البحر؛ لذا يستدعى الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الرسمية خلال هذه الفترة.

إغلاق شواطئ الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن إغلاق جميع شواطئ المدينة اليوم الثلاثاء تحسبًا لارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر وذلك بعد إصدار تحذيرات رسمية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المحافظة لضمان سلامة المواطنين ورواد الشواطئ ومنع وقوع أي حوادث بحرية محتملة.

كما أشار بيان المحافظة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من اضطراب حركة الأمواج على البحر المتوسط بشكل ملحوظ والذي قد يؤثر بشكل مباشر على عدة مناطق من السواحل الشمالية بما في ذلك مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم.

أضافت الأرصاد أن هذه الحالة الجوية قد تعيق ممارسة الأنشطة البحرية المعتادة وتزيد من معدلات الخطورة على السباحين والقوارب مما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية صارمة تشمل الإغلاق المؤقت للشواطئ، وأكدت المحافظة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الرسمية وتجنب الذهاب إلى الشواطئ خلال هذه الفترة حفاظًا على سلامتهم وسلامة رواد البحر.

من الجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية شددت أن قرار إغلاق الشواطئ يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المبذولة لحماية أرواح المواطنين والزوار ومنع وقوع أي حوادث بحرية نتيجة اضطراب حركة الأمواج، وحثت المحافظة الجمهور على الالتزام التام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية مع ضرورة تجنب النزول إلى مياه البحر أو ممارسة أي أنشطة بحرية حتى تتحسن الأحوال الجوية ويعود البحر إلى حالته الطبيعية والمستقرة.