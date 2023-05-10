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في تعليق مثير.. شاهد: مواطن يحسب العائد المالي للدولة بعد إلغاء قانون الإيجار القديم

أحمد مراد

تصدرت مطالب ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم منشورات الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري بالعديد من اللغات، وفي منشور خاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طالب أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ويدعى «محمد إبراهيم» البرلمان المصري، والحكومة المصرية بإلغاء قانون الإيجار القديم في أكثر من تعليق وبصيغ وعبارات مختلفة باللغتين العربية والإنجليزية، وقال إبراهيم في تعليق آخر على ذات المنشور “نرجوا التدخل ووقف نهب أموال الدولة والأوقاف وإنقاذ ملايين الملاك من الظلم الواقع عليهم وعلى أبناءهم من 70 سنة بسبب قانون الإيجار القديم أبو 5 جنيه في الشهر الذي لا يمكن استمراره #الغاء_قانون_إلايجار_القديم#كفاية_ايجار_قديم”.

في تعليق مثير.. شاهد: مواطن يحسب العائد المالي للدولة بعد إلغاء قانون الإيجار القديم

احتساب العائد المالي للدولة من إلغاء قانون الإيجار القديم

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وفي تعليق آخر مثير، لكن هذه المرة على منشور خاص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، كتب صاحب حساب يدعى “كرم محمود” تعليقا يتضمن احتساب العائد المالي للدولة من إلغاء قانون الإيجار القديم، وقال:

1- الضريبة العقارية المحصلة سنويا = القيمة السوقية للشقة X 60% (للوصول للقيمة الرأسمالية) X 3% (للوصول إلى القيمة الإيجارية السنوية) X 70%(بعد استبعاد كافة التكاليف) X 10% (نسبة الضريبة) X 3019682(عدد شقق الإيجار القديم)
= 800000 X 60% X 3% X 70% X 10% X 3019662 = 3043819296 جنيه (حوالى 3 مليار جنيه سنويا)
2- ضريبة الثروة العقارية سنويا = عدد الشقق المتوقع تأجيرها سنويا X القيمة الإيجارية الشهرية X عدد أشهر السنة X 50% (بعد خصم كافة التكاليف) X 15% نسبة الضريبة
= 2500000 X 2000 x 12 X 50% X 15% = 4500000000 جنيه ( 4 ونصف مليار جنيه سنويا)
3- ضريبة التصرفات العقارية = عدد الشقق المتوقع بيعها من ال 3 مليون شقة كمتوسط سنوى X القيمة السوقية للشقة X 2.5% (سعر الضريبة)
= 200000 X 800000 X 2.5% = 4000000000 جنيه (4 مليار جنيه سنويا)
4- قيمة المتحصلات السنوية للدولة من بيع الشقق التى سوف يشتريها المستأجرون = عدد الشقق التى سيشتريها المستأجرون X قيمة القسط السنوى للشقة على 20 سنة
= 2000000 X 50000 = 100000000000 جنيه (100 مليار جنيه)
العوائد السنوية للدولة كحصيلة من الضرائب وبيع الشقق لمستأجرى الإيجار القديم = 111.5 مليار جنيه
القيمة بالدولار الأمريكى = 3.8 مليار دولار.
لذا نرجو من الدولة إعادة النظر فى إلغاء قانون الإيجار القديم و فى خلال عام واحد على الأكثر
الإفتراضات :
– الضريبة العقارية هى ضريبة على الملكية و تفرض على كافة شقق الإيجار القديم بعد تحريرها حيث أنها الان معفاة
– عدد شقق الإيجار القديم بلغت 3019682 شقة وفقا لتعداد عام 2017 منها نحو 800000 شقة مغلقة.
– القيمة السوقية لشقق الإيجار القديم فى المتوسط 800000 جنيه على اعتبار أن 92% من الشقق تقع فى مناطق حضرية وفقا لتعداد عام 2017
– عدد الشقق المتوقع تأجيرها سنويا 2500000 شقة بعد شغل 500000 شقة من قبل أصحابها
– القيمة الإيجارية السنوية = 2000 جنيه فى المتوسط للشقة على اعتبار أن 92% من الشقق فى المناطق الحضرية وفقا لتعداد 2017
– فى حسبة ضريبة الثروة العقارية تم استبعاد إعفاء 15000 جنيه على أساس أن المالك مش عواطلى لا هو موظف واستفاد بالاعفاء ده قبل ذلك وأخذت نسبة متوسطة للضريبة ما بين 10% و 22%
– عدد الشقق المتوقع بيعها سنويا من شقق الإيحار القديم سنويا 200000 شقة بنسبة 7% فقط من إجمالى شقق الإيجار القديم سوف يعاد بيعها سنويا
– عدد الشقق التى سوف يشتريها مستأجرى الإيجار القديم من الدولة = 2000000 شقة من ال 3000000 شقة
– متوسط سعر الشقة المطروحة من الدولة 1000000 جنيه تسدد على 20 سنة بمعدل 50000 جنيه سنويا.

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:في واشنطن القصير يشارك كمتحدث رئيسي في الاجتماع الوزاري الخاص بأجندة…

Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Tuesday, 9 May 2023

مواطن يحسب العائد المالي للدولة بعد إلغاء قانون الإيجار القديم

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ لكتابة مسودة بمشروع قانون جديد يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر (الإيجار القديم)، في فبراير من عام 2022، لكن لم يصدر إلى اليوم ما تشكلت من أجله اللجنة، خاصة وأن وزير العدل الدكتور عمر مروان، كان قد صرح مع الإعلامي خالد الميري بأن اللجنة متوقفة.

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.

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10 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    أحسنت
    المطلوب
    العداله بين المالك والمستاجر

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  2. حج سيد يقول

    قانون وضعى لايورث اولادك ويورث الغريب هذا أمر الله فى عرفهم الله المستعان

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  3. احمد احمد حرازة يقول

    اكبرقضيةفساد فى مصر برعاية الدولة قانون الايجار القديم مخالف للدستور السارى ٢٠١٤م وحق الملكية كفلها الدستور كفاية

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  4. غير معروف يقول

    بالنسبه المستأجر. ده دفع حق العماره للمالك. بطلوا جشعونهب. اللي ساكن من الأشخاص العاديين. هم الفه المطحونه. بطلوا هلس ومظلوميه

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  5. شامي الشامي ( احمد جوده ) يقول

    لو قلبك عالدوله 90٪ من الأراضي التي تم البناء عليها كانت وضع يد بل وتقاضيتم عن ذلك دعم من الدوله في اسعار مواد البناء ولعب اهلك بكل الحيل والألاعيب والتهرب من القانون سواء بفساد الأحياء والمرتشين لأتمام افعالكم بتقاضي خلوات او بيع مباني فقط دون حصه في الأرض واكتفي بذلك يامن تحاول ايهام الدوله الآن بان قلبك عليها ياضنايا نحن السكان بحق كل مليم من فلوس غربتنا وشقي السنين ندعوا المولى عز وجل ان يهديكم ولتعلموا إن الله لا يضيع حق المتقين…. ولنا لقاء اخر بإذن الله وانا بالحق ومع الحق لمنتصرون…

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    1. غير معروف يقول

      ربنا يبارك فيك وينتقم من كل ظالم معرض

    2. عصام محمد يقول

      لقد هرمنا والوضع كما هو عليه حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وظالمه

    3. عصام محمد يقول

      لما هي ارض دوله ليه مابنيتشي عليها حضرتك
      وازاي ارض دوله وبناء مخالف وبدون ترخيص وياخذ دعم
      اما الخلو فهو كان مجرم بالقانون وحضرتك لو دفعت خلو ستحاسب علي فعلتك قبل المالك وهل لديك مايثبت انك دفعت خلو
      كلام مرسل
      الخلاصة حضرتك ساكن وبتدفع ايجار مقابل سكن
      والسكن استثماري ليس حنفية صدقه

    4. غير معروف يقول

      تسلم يدك على هذا التعليق

    5. عمرو يقول

      أحسنت يا استاذ احمد

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