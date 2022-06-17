بعد إلغاء شهادة ال18%.. ما هو أعلى عائد على شهادات الادخار بالبنوك الحكومية؟

ينتظر قطاع البنوك والمستثمرين من أصحاب شهادات الادخار والراغبين في شراء شهادات الادخار بالفترة المقبلة، قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيتم من خلاله الكشف عن أسعار الفائدة بالبنوك، على الودائع والإقراض، خاصة وأن الفيدرالي الأمريكي قد أعلن عن قراره باجتماعه الأخير، برفع سعر الفائدة 0.75%، وعلى الجانب الآخر، كان بنكي “الأهلي ومصر”، قد كشفا عن قرارهم بوقف إصدار شهادة ال18% ذات العائد الأعلى، والتي بدا إصدارها من مارس الماضي بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة للمرة الأولى.

أعلى عائد على شهادات الادخار بالبنوك الحكومية

وبعد قرارات المركزي باجتماعاته السابقة برفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض، في مواجهة الارتفاعات التي طرأت على معدلات التضخم، قامت البنوك المصرية بطرح العديد من خيارات شهادات الادخار ذات العائد المرتفع والتي يمكن الاختيار بينها كالتالي:

البنك شهادة الادخار البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات بعائد سنوي ثابت 14% يصرف كل شهر بنك ناصر الاجتماعي شهادة ثلاثية بعائد سنوي 15% يصرف كل سنة أو 14.25 % يصرف كل 3 شهور أو 14% يصرف كل شهر أو شهادة رد الجميل الثلاثية لكبار السن بعائد سنوي 15.25% يصرف كل سنة أو 14.5% يصرف كل 3 شهور أو 14.25 % يصرف كل شهر. بنك مصر شهادة القمة ذات أجل 3 سنوات بعائد سنوي ثابت 14% يتم صرفه كل شهر بنك التعمير والإسكان شهادة ثلاثية بعائد سنوي 13.5% يصرف كل شهر أو بعائد 13.75% يصرف كل 3 شهور وهناك شهادة رويال بعائد سنوي 14.25% يصرف كل سنة ولكن الحد الأدنى لتلك الشهادة مليون جنيه. البنك المصري لتنمية الصادرات شهادة ثلاثية بعائد سنوي 14% يصرف كل سنة

وكان البنك المركزي المصري قد كشف في يوم 19 مايو للعام الجاري، عن قراره برفع سعر الفائدة، بواقع 200 نقطة، وبهذا وصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب.