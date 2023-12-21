أثار مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة كبيرة من الجدل بين المواطنين، بعدما أظهر تخدير طفلتين داخل مصعد في مصر وخطفهما من قبل رجلين دخلا عليهما المصعد بشكل مفاجئ، قبل أن تُسجل كاميرات المراقبة كافة التفاصيل بالواقعة، وتظهر فيه إحدى الطفلتين وهي تقاوم بكل قوة الرجلين، قبل أن يتمكنا من تخديرهما وحملهما، وهو دفع الكثيرين إلى البحث عن مدى صحة هذا الفيديو من عدمه، ما دفع وزارة الداخلية المصرية لسرعة التحرك وإصدار بيان رسمي بذلك.

بعد إثارته للرأي العام| الداخلية تُصدر بيان تفجر فيه مفاجأة تتعلق بفيديو "خطف وتخدير الطفلتين"

بيان الداخلية المصرية

وبعدما أثار حالة كبيرة من الجدل في الرأي العام وتم انتشاره على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركته من قبل الآلاف، أنهت وزارة الداخلية المصرية الجدل الدائر بشأن ذلك الفيديو الذي أثار الرعب بين الأهالي، وأصدرت خلال الساعات الماضية بيانًا رسميًا يكشف كافة التفاصيل بشأن هذا الأمر، وتفاصيل خطف وتخدير طفلتين في مصعد إحدى المباني السكنية، حيث أكد البيان صحة الواقعة التي تم تصويرها من كاميرات المراقبة التي كانت توجد داخل المصعد.

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وجاء في بيان الداخلية المصرية، بأنه في إطار جهود أجهزة الوزارة الرامية لسرعة كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد، قامت الوزارة على الفور بالتحرك والقيام بسرعة فحص مقطع الفيديو، وتبين أنه بتاريخ 2023/12/13 تقدمت والدة الطفلتين التي تقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، بتقديم بلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها الذي يعمل محاسب بإحدى الدول، وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

وأضاف البيان بأن الزوجة طلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، وادعت في البيان وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وأضافت الوزارة بأنها فتحت تحقيقًا موسعًا وعاجلًا، وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية، لافتة إلى أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين، أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

اعتراف المتهمين في التحقيقات

واختتم بيان وزارة الداخلية المصرية المنشور عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأنه بعد مناقشة المتهمين اللذين يظهران في مقطع الفيديو، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.