بعد أن وصلت إلى محافظة البحرالأحمر.. مبادرة حياة كريمة تطلق قافلة طبية بقرية أبو رماد 

استكمال للجهود الرائعة والنشاط الملحوظ للمبادرة حياة كريمة وما تقدمه من مساعدات وخدمات صحية وعلاجية للمواطنين، وقد وصلت المبادرة إلى محافظة البحر الأحمر، ومن المقرر أن تنطلق المبادرة بقوافل علاجية وذلك خلال يومي الأحد والاثنين في قرية ابو رماد بمدينة حلايب وسوف تتضمن تلك القافلة جميع التخصصات وكشف وعلاج مجانا بدون اي مصاريف، ليستطيع أي مواطن التوجه إلى تلك القافلة وإجراء الفحوصات اللازمة والكشف للاطمئنان على صحته.

مبادرة حياة كريمة تطلق قافلة طبية بقرية أبو رماد

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة البحر الأحمر عن انطلاق قوافل طبية علاجية مجانية تابعة لمبادة”حياة كريمة”، وقامت بتوضيح خريطة تلك القوافل خلال شهر يناير 2022 والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي في جنوب محافظة البحر الأحمر بقريتي رأس حدربة، مرسى حميرة، وقد استمر الكشف الطبي للقافلة لمدة يومين في منطقة مرسى حميرة وأدلديت بالشلاتين وذلك في يومي الأربعاء والخميس الماضيين ثم انتقلت القافلة إلى مدينة حلايب واستمرت بها يومي الجمعة والسبت.

وما أن انتهت القافلة من فترة عملها في مدينة حلايب يوم السبت، فإنه من المقرر أن تنتقل إلى قرية ابو رماد في مدينة حلايب لتستمر أيضا يومين وهما الأحد والاثنين، وبعدها الى مدينة مرسي علم، ومن حلايب تنتقل غدًا الأحد القافلة إلى قرية أبو رماد أيضا بمدينة حلايب لمدة يومين 16 و17 يناير، ثم إلى قرى الشيخ الشاذلي برنيس وحماية بمدينة مرسى علم لاستكمال الكشف على المواطنين وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 18،19 يناير، بعدها تتجه القوافل إلى مركز صحة الأسرة الموجودة بمرسي علم وتستقر هناك يومي 20،21 يناير، ثم تذهب إلى قرية الحمراوين بمدينة القصير ليتم الكشف على أهالي القرية خلال يومي

22 و23 يناير، ثم تنطلق الى مدينة سفاجا للكشف على أهالي قرى أم الحويطات والنصر وذلك يومي 24 و25 يناير، وأخيرًا تتوجه القافلة إلى قريتي الزعفران وعرب عايش بمدينة رأس غارب شمالا وتستمر هناك يومي 26 و27 يناير.

قوافل علاجية برعاية مبادرة حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انطلاق 8 قوافل طبية وعلاجية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والهدف منها الكشف على المواطنين وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتوفير العلاج مجانًا، وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية للمستشفيات في الحال، وقد بينت وزارة الصحة التخصصات المتوفرة في تلك القوافل وهي الأنف والأذن، العظام، الجراح النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة، القلب، الرمد، الأطفال، الباطنة، الجلدية، خدمات اشعة وتحاليل، كما أعلنت الوزارة عن المحافظات التي تشملها تلك القوافل وهي القاهرة، الشرقية، البحيرة، الوادي الجديد، البحر الأحمر، المنيا، الدقهلية، الإسماعيلية.