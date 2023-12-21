بعد أن أثار الرعب في نفوس الأهالي… الداخلية تكشف حقيقة خطف طفلتين من أحد المصاعد

أثار تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الرعب في نفوس الأهالي لاحتواء الفيديو خطف طفلتين ووضع مخدر لهم من قبل شخصين في أحد المصاعد.

وحسمت وزارة الداخلية الجدل المثار لتبعث رسالة اطمئنان للأهالي، حيث إن الرجل الذي يظهر في الفيديو هو أب الفتاتين، وهو منفصل عن والدتهما نتيجة خلاف بينهم التي أبلغت عن واقعة الاختطاف، كما أكدت أنه غادر البلاد مع إحدى بناته.

وجاء في البيان وزارة الداخلية “في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد عقب تخديرهما… بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر الجاري تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام تطليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخران بأخذ إحدى طفلتيهم من دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك من دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يفيد ذلك”.