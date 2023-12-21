بعد أن أثار الرعب في نفوس الأهالي… الداخلية تكشف حقيقة خطف طفلتين من أحد المصاعد
أثار تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الرعب في نفوس الأهالي لاحتواء الفيديو خطف طفلتين ووضع مخدر لهم من قبل شخصين في أحد المصاعد.
وحسمت وزارة الداخلية الجدل المثار لتبعث رسالة اطمئنان للأهالي، حيث إن الرجل الذي يظهر في الفيديو هو أب الفتاتين، وهو منفصل عن والدتهما نتيجة خلاف بينهم التي أبلغت عن واقعة الاختطاف، كما أكدت أنه غادر البلاد مع إحدى بناته.
وجاء في البيان وزارة الداخلية “في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد عقب تخديرهما… بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر الجاري تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام تطليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخران بأخذ إحدى طفلتيهم من دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك من دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يفيد ذلك”.
#وزارة_الداخلية.
فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان بإصطحاب طفلتين من أحد المصاعد .
بالفحص تبين أنه بتاريخ 2023/12/13 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة #مدينة_نصر_ثالث_بالقاهرة) ببلاغ للقسم… pic.twitter.com/v2ERRCtHp1
— وزارة الداخلية (@moiegy) December 20, 2023
عملية خطف طفلتين من مصعد تحت تأثير المخدر في مصر 😳#اكتب_شي_اعجبك #يحدث_الان #حسن_العجمي_ #السعوديه_اليمن #ابوسعد_يدعم_فهاقات #ماذا_لو_عاد_معتذرا #خروج_كريستيانو_من_النصر_مطلب #القواطي_تحت_رحمه_الساطي #الهلال_ابها pic.twitter.com/EaYP7FNXET
— ترند | الأكثر تداولا (@Trend_Mix1) December 20, 2023