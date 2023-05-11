بعدما ذكرت اسمه في قضية وفاء مكي ..أسرة ممدوح وافي تعلن مقاضاة ريهام سعيد قضائيا :«هذا شرطنا للتنازل»

تواجه الإعلامية ريهام سعيد، هجمات كثيرة في الأونة الأخيرة بسبب تصريحاتها في قضية الفنانة وفاء مكي، وذلك لحديثها عن بعض الفنانين الراحلين وتورطهم في القضية وفقا لما قالته الإعلامية.

وقالت الفنانة ياسمين وافي، نجلة الفنان الراحل ممدوح وافي، أنها ستقاضي ريهام سعيد بعدما زجت باسم والدها في القضية الشهيرة لوفاء مكي والتي حكم عليها منذ 23 عاما.

وكشفت “وافي”، خلال منشور على حسابها الرسمي على موقع التواصل “فيس بوك”، أن أسرة ممدوح وافي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد ريهام سعيد بعدما تحدثت الأخيرة عن والدها في قضية وفاء مكي بشأن تعذيب الخادمات.

وكتبت “وافي”، قائلة :”ننفي نحن اسرة الفنان ممدوح وافي ما قالته ريهام سعيد في برنامجها عن والدنا وسنتخذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاهها”، موضحة أن والدها ممدوح وافي وقت التحقيقات في القضية لم يتم ذكر اسمه من قريب أو بعيد.

واشترطت الإعلامية ياسمين وافي، شروطا محددة لوقف الإجراءات القانونية تجاه ريهام سعيد إلا بعد اعتذار رسمي من برنامجها والقناة ويكون الاعتذار ببث مباشر.