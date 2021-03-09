بطلة واقعة إنقاذ طفلة المعادي: المتحرش أعتقد أن العقار مهجور فحاول ارتكاب الجريمة

قالت إنجي أسامة التي أشتهرت بـ بطلة واقعة متحرش المعادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية مساء اليوم إن الطفلة التي تعرضت لجريمة التحرش كانت في حالة من الخوف في النيابة العامة، مشيرة إلى أن الطفلة هربت على الفور بعد خروجها من باب المعمل مكان الواقعة.

وأضاف إنجي أسامة أن المتحرش أعتقد ان العقار مهجور فحاول ارتكاب الجريمة، مؤكدة أن كل ما تم تداوله من شائعات بشأن فصلها من الشغل لا صحة لها.

كما أكدت بطلة واقعة متحرش المعادي أنها لم تفعل شيء وما قدمته أي شخص آخر كان سيقوم به أيضا لمنع حدوث هذه الجريمة، مضيفة أنها فوجئت أيضا بالشخص المتحرش مع الطفلة عند رؤية الفيديو على كاميرات المراقبة الموجودة خارج المعمل.