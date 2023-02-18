بصورة من مسلسله الرمضاني العوضي يدعم الشقيانين “اللي هيعمل خصومات للناس هعزم نفسي عنده على كوباية شاي”

شارك الممثل أحمد العوضي متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من مسلسله الذي يقوم بتصويره حالياً ” ضرب نار” والذي سوف يعرض في شهر رمضان 2023، والذي يقدم من خلالها شخصية عامل في محل كاوتش سيارات، وذلك في رسالة منه لدعم الأشخاص العاملين في هذا المجال، وأيضاً تشجيعهم على مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليس مصر فقط.

وعلق العوضي على صورته في محل الكاوتش أكثر محل كاوتش أو معرض عربيات فان أو محل دهانات هيعمل خصومات لأخواتنا الشقيانين هروح له المحل وأعزم نفسي عنده على كوباية شاي، جابر الكوماندا، وتابع كلنا في كتف بعض.

بصورة رومانسية ياسمين عبدالعزيز تعايد زوجها أحمد العوضي.

هذا ومن المقرر أن يشارك أحمد العوضي بمسلسل ضرب نار في موسم رمضان 2023، بشخصية جابر الكوماندا وتشاركه في البطولة زوجته الممثلة ياسمين عبدالعزيز بشخصية مهرة، وسهير المرشدي، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وعدد أخر من النجوم، ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاح كبيراً في الموسم الرمضاني 2023، وذلك بعدما حقق الثنائي العوضي وياسمين نجاحاً كبيراً في مسلسل “اللي ملوش كبير” والذي عرض في رمضان 2021،