بشري سارة..16 يومًا اجازة للمصريين في شهر يوليو 2021

يشهد شهر يوليو 2021 عدد من الإجازات والعطلات الرسمية،التي ينتظرها المصريون بفارغ الصبر،وذلك للفصل من جو العمل والروتين، والتمتع بفصل الصيف بشكل مثالي، حيث تتخطي أيام الإجازات نصف الشهر تقريبًا، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

وأصبحت مواعيد إجازات شهر يوليو، من أكثر الموضوعات بحثًا عبر المحركات المختلفة، خلال الأيام الماضية، حيث يهتم الموظفون في القطاع العام والخاص بمواعيد الإجازات وتواريخها .

أجازات شهر يوليو 2021

يوم الأثنين الموافق 19 يوليو: وقفة عرفات، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها المصريون بقرار من مجلس الوزراء، باعتبارها مناسبة دينية .

يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو : أول أيام عيد الأضحي 2021 .

يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو: ثاني أيام عيد الأضحي2021 .

يوم الخميس الموافق 22 يوليو: ثالث أيام عيد الأضحي 2021.

يوم الجمعة الموافق 23 يوليو: رابع أيام عيد الأضحي وذكري ثورة يوليو .

وتتزامن إجازة ثورة 23 يوليو مع رابع أيام العيد بالإضافة إلى يوم الجمعة، الذي يتخلل أسبوع العيد، ليتقلص بذلك إجازات العيد من 6 أيام إلى 5 أيام فقط.

إجازات شهر يوليو للقطاع العام

يصل عدد الإجازات الرسمية في شهر يوليو إلى حوالي 16 يوم، مع إجازات العيد، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي، وهي كالآتي:

يوم الجمعة 2 يوليو عطلة رسمية .

يوم السبت 3 يوليو عطلة رسمية.

يوم الجمعة 9 يوليو عطلة رسمية.

يوم السبت 10 يوليو عطلة رسمية.

يوم الجمعة 16 يوليو عطلة رسمية.

يوم السبت 17 يوليو عطلة رسمية.

يوم السبت 24 يوليو عطلة رسمية .

يوم الجمعة 30 يوليو إجازة رسمة.

يوم السبت 31 يوليو عطلة رسمية.

ذلك بجانب إجازات عيد الأضحي والمناسبات الدينية .

إجازات شهر يوليو للقطاع الخاص

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فسوف يأخذون 9 أيام إجازة رسمية، خلال شهر يوليو القادم، وفقًا لقرارات رئيس الوزارء، وقانون العمل الموحد، وهي كالآتي:

يوم الجمعة 2 يوليو عطلة رسمية.

يوم الجمعة 9 يوليو عطلة رسمية .

يوم الجمعة 16 يوليو عطلة رسمية .

يوم الجمعة 30 يوليو عطلة رسمية.

يوم الأثنين 19 يوليو وقفة عرفات.

يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى.

يوم الأربعاء 21 يوليو ثاني أيام عيد الأضحي.

يوم الخميس 22 يوليو ثالث أيام عيد الأضحي .

يوم الجمعة 23 يوليو رابع أيام عيد الأضحي وذكري الاحتفال بثورة 23 يوليو.