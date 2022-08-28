بشرى سارة.. “التموين” تضيف 5 سلع جديدة لمقررات سبتمبر 2022 وقائمة الأسعار

تماشيًا مع جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية وخطة الدولة للحماية الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطن في الأمن الغذائي، تستعد المنافذ التابعة لوزارة التموين (جمعيتي – البقالة التموينية – المجمعات الاستهلاكية) لطرح مقررات شهر سبتمبر أمام المواطنين، حيث تستمر مخازن شركات الجملة التابعة ضخ السلع في المنافذ وتوزيعها بكميات كبيرة، وذلك استعدادا للطلب على مقررات الدعم مع بداية كل شهر ميلادي للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية أمام المواطنين.

كما تستمر جهود “التموين” في طرح مقررات الدعم من السلع الأساسية عبر 40 ألف منفذ تابع بمختلف محافظات الجمهورية وبقيمة 3 مليارات جنيه شهريا بحيث يحصل كل مستفيد داخل بطاقة التموين على سلع بقيمة 50 جنيها إضافة إلى فارق نقاط الخبز (ما يوفره المواطن من استهلاك الخبز شهريا).

5 سلع تموينية جديدة

– كيس دقيق معبأ ورقي وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

– كيس دقيق معبأ بلاستيك وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

– طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

– مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

– تونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022

– سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

– زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.

– أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

– مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

– مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

– عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

– فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

– مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

– شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

– صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

– جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

– جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

– مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

– مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

– صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

– صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

– لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

– خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

– کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

– بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بجنيهين.

– کیس سايل غسيل أواني 80 جم بجنيهين.

– بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

– بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

– بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

– بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.