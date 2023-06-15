بسمة وهبة: «المساكنة حرام وترويجها استخفاف بقيم المجتمع»

صرحت الإعلامية الجميلة بسمة وهبة، بأنها ترفض عرض موضوع المساكنة للمناقشة عبر وسائل الإعلام، معلنة:ـ “أنا كنت في أجازة، ولكن لما رجعت سمعت عن حاجات استفزتني أهمها موضوع المساكنة، وده علشان الموضوع ده مينفعش يتناقش ولا يطرح، لأن الدين الإسلامي حرمه وكل الأديان والكتب السماوية حرمته”.

وأكدت الإعلامية، أثناء تقديمها لبرنامج “90 دقيقة”، والذي يُذاع عبر فضائية “المحور”:ـ “موضوع المساكنة لا يجب أن يكون موضع للنقاش والجدل، وده علشان النقاش بيروج لمثل هذه الأشياء المحرمة، وهو الأمر وصل بينا إننا نناقش كبيرة من الكبائر، واللي حرمها ديننا.. هو إيه اللي إحنا وصلنا ليه ده؟”.

وواصلت بسمة:ـ “وهى الموضوعات اللي الإعلام المفروض عليه إنه يناقشها في الفترة الحرجة، وده لدرجة إننا نناقش موضوع المساكنة، وحقيقي مجرد المناقشة قي الموضوع ده عبث واستخفاف بالقيم والعادات والتقاليد اللي اتربينا عليها، وحابة أوجه رسالة للشباب.. فيما نتناقش؟”.

وجديراً بالذكر، بأن الإعلامية بسمة وهبة نشرت من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، قصة قصيرة بمنطقة السيدة زينب، وأكدت على عودتها لتقديم برنامج “90 دقيقة” عبر قناة “المحور”.

وعلقت بسمة:ـ “اجمل واحلى مكان في الدنيا كلها السيدة زينب.. حقيقي بحبها أوي، وأنا لسه جاية من السفر ورايحة أصلي هناك، وده عشان اشكر ربنا على كرمه الدائم ليا”.

وتابعت:ـ “في ابتلاءات، وبجد أنا رايحة أشكر ربنا على هذه الابتلاءات اللي بيديهالي، ولكني في الحقيقة أنا في اجازة وهنزل بكرة البرنامج، وده علشان في حاجات كتير مش عجباني وهنزل أتكلم عنها وياريت مفيش حد يزعل مني يا جماعة”.