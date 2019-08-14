بسب المترو : إغلاق شارع الهرم لمدة 3 سنوات متصلة وتحويل السيارات لشوارع

فى ظل تطوير الحكومة لخطوط مترو الأنفاق، وإنشاءها للخط الرابع للمترو، ما يستلزم إغلاق شارع الهرم بشكل كلى أو جزئى لمدة 3 سنوات منذ بدء الحفر خلال العام الجاري.

وصرح المهندس “أيسر رأفت” المتحدث الرسمى باسم الهيئة القومية للأنفاق عن إجراءات إلاق شارع الهرم، وهل سيكون كلياً أو جزئياً، حيث حدد بأن ذلك سيكون على أرض الواقع تنسيقاً مع محافظة الجيزة الإدارة العامة للمرور.

حيث تبدأ أعمال الحفر بداية من محطة حى الأشجار ثم الطريق الدائرى وميدان الرماية وشارع الهرم، ليصل لنهايته بمحطة الجيزة حيث يتم الربط مع الخط الثانى، ثم يمر عبر نهر النيل ليصل لمدينة الفسطاط ويتم ربطه مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، بطول 18 كيلومتراً، وبإجمالى 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم.

ومن المقرر أن يتم وضع خطة لتحويل المرور بمنطقة الهرم خلال الأيام القليلة القادمة، وتحويل السيارات إلى 13 شارع فرعى منعاً للزحام المرورى، كما يتم تطوير وتوسعة عدد من الشوارع الجانبية والرئيسية بين مناطق الهرم وفيصل، بالإضافة لأعمال أخرى خاصة بالنظافة وإزالة الإشغالات وإضافة حارات مرورية بتلك الشوارع، وكذلك وضع علامات إرشادية للسائقين، مع انتشار للخدمات المرورية بجميع الطرق.

والشوارع البديلة هى : شارع ضياء والمطبعة والعريش وكوم الأخضر وسهل حمزة وحسن محمد والمستشفى واللبينى مريوطية والمنصورية، حيث يتم العمل على تلك الطرق حالياً.

وعلى مستوى آخر تتم أعمال نقل للمرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحى والكهرباء.