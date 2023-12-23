بسبب “Chat GTP” طلب إحاطة للحكومة المصرية

الذكاء الاصطناعي هو مجال سريع التطور يتمتع بإمكانيات هائلة لتحسين حياتنا ومع ذلك، هناك أيضا بعض المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

فخلال العقود الخمسة الماضية، كانت المخاطر التي تشغل البشرية للتحذير منها هي الانفجار السكاني، نقص المياه والثروات الطبيعية، التلوث البيئي، واحتمال وقوع حرب نووية، أما اليوم ومع التطور الهائل في التكنولوجيا فقد تحول الأمر إلى أخطار أخرى، روبوتات سيصل ذكاؤها إلى درجة تسمح لها بالتفوق على البشر، أو فيروسات حاسوبية مدمرة توقف الإنترنت عن العمل.

طلب إحاطة للحكومة بسبب Chat GTP

بعد أن أطلقت الشركة المطورة «Open AI» النموذج الجديد (GPT-4) الذي يتميز عن سابقه بأنه أكثر إبداعية ودقة في المعلومات واستخدام أحدث التقنيات وقدرته على تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية والمساعدة في إنشاء المحتوى وصناعة المحتوى الدعائي وبرمجة وتطوير مواقع الويب، وغيرها من مهام الذكاء الاصطناعي، قامت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب بطلب إحاطة للحكومة ووزير التربية والتعليم.

وأضافت النائبة “رغدة نجاتي” إن خطوات الدولة المصرية نحو التوسع في الجامعات التكنولوجية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في كل أنماط التعليم، لابد أن يكون لدينا خطة لحماية أنفسنا وأبنائنا من تحديات ومخاطر ذلك التطبيق، بهدف الحفاظ على فكرة الإبداع والذكاء البشري وتنمية قدرات أبنائنا نحو ذلك.