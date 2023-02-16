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بسبب فانوس “الكبير أوي” بلاغ ضد مول شهير من جانب محامي أحمد مكي

محمد مختار

شخصية الكبير أوي، التي اشتهر بها الفنان أحمد مكي، أصبحت موجودة على كل شيء يخص الأطفال تقريبا، ولكن لا أحد يعلم أن هذا الأمر مخالف لحقوق الملكية الفكرية. وهذا الأمر جعل محامي أحمد مكي يتقدم ببلاغ ضد مول شهير. ماذا حدث؟.

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أحمد مكي يتقدم ببلاغ بسبب فانوس الكبير أوي

وفقا لما ذكرته عدة مواقع؛ فإن محامي الفنان أحمد مكي، صاحب شخصية “الكبير أوي”، قد تقدم ببلاغا ضد مول شهير في منطقة الشيخ زايد.

ويرجع ذلك إلى استغلال المول صورة الكبير أوي في الترويج لإحدى السلع التي يعشقها الأطفال وهي فانوس رمضان، وأطلقوا عليه فانوس الكبير أوي.

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وأكد المحامي أن لديه فيديوهات تثبت أن ذلك المول الشهير يبيع الفوانيس وعليها صور أحمد مكي دون أن يحصل على إذن منه.

وشدد المحامي على أنه قد تم تقديم فاتورة للشرطة تثبت أن المول يبيع الفانون وعليه صورة أحمد مكي مستغلا اسمه تجاريا دون تصريح.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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