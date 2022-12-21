بسبب المخدرات.. النيابة تحيل منة شلبي لمحكمة الجنايات 

قررت النيابة العامة اليوم الأربعاء إحالة أوراق قضية الفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات عقب الانتهاء من كافة التحقيقات والتحريات الخاصة بالقضية، وذلك لبدء جلسات المحاكمة في القضية حول ما أسند إلى منة شلبي من تهم حيازة وتعاطي المخدرات.

تحقيقات النيابة في قضية منة شلبي

وأوضحت النيابة خلال تحقيقاتها في القضية أن التحريات الخاصة بأجهزة الشرطة بأن آلات المراقبة الخاصة بمحل الواقعة سجلت عملية ضبط المتهمة منة شلبي بالمضبوطات التي تم عرضها على المعمل الجنائي لإعداد تقرير واف حول المضبوطات والتي ارققته النيابة في اوراق القضية بالإضافة إلى شهادة خمسة شهود من أجهزة أمن المطار أثناء الواقعة.

شهادة الموظفين في مطار القاهرة بواقعة منة شلبي

وكشفت شهادة 5 أشخاص من موظفي أمن مطار القاهرة الدولي والتي استمعت لهم النيابة العامة بأنه من خلال فحص الحقائب الخاصة بالفنانة منة شلبي بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية للركاب والتي كانت من بينهم منه شلبي وظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فتم إلقاء القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من الكميات المخدرة المضبوطة.