بسبب العلاقات.. دومينيك حوراني تهدد بالانسحاب من برنامج أنا سعيد: أتحدى أي حد

جدل واسع أحدثته المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، بعد ظهورها في إحدى حلقات برنامج أنا سعيد المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، حيث هددت بالانسحاب، بعد جملة قالها المذيع.

دومينيك حوراني: أتحدى أي حد منتج أو مخرج

أثناء حلول دومينيك حوراني ضيفة على برنامج أنا سعيد، سألها المذيع سعيد جميل عن الأسباب التي أدت إلى شهرتها.

وأجابت دومينيك قائلة: هناك عدة أسباب منها ملامحي المميزة، وشخصيتي المختلفة، وقدرتي على الإبداع، وتقبل الناس لي، وأيضا الحظ يلعب دورا في ذلك.

وهنا سألها المذيع: هل تقصدي أن الواسطة والعلاقات لم تلعب دورا ولم يساعدك أحد في الوصول إلى الشهرة؟.

وهذا الحديث جعل دومينيك تنفعل على الهواء، وقالت للمذيع: أنت منذ بداية الحلقة وتحاول أن تدفع في ذلك الاتجاه، وتظهر للناس أن هناك من ساعدني في الظهور والوصول.

وتابعت: أتحدى أي منتج أو مخرج يقول إنه مد لي يد العون أو قدم لي مساعدة حتى أحقق النجاح، وأكدت أنها لم تصل عن طريق العلاقات وهددت بالانسحاب من الحلقة.

وشددت حوراني على أنها تمتلك كل المميزات التي تجعلها مشهورة وأبرزها اللون الفني المميز الذي تقدمه، وطلبت الاعتذار من المذيع لكنه لم يفعل قائلا: لم أقع في خطأ حتى أعتذر أنت من فهمت الأمر بشكل خاطئ.