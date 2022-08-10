بزيادة تصل لـ 300 جنيه.. تعرف على شروط الدعم الجديد على بطاقة التموين أول سبتمبر

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة الدعم على البطاقات التموينية الخاصة بالأسر الأكثر احتياجًا، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة تكثيف جهود الحكومة لدعم الحماية الاجتماعية للمواطنين ورعاية المواطن الأكثر فًقرًا، لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية المتتالية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الحرب المحتملة بين الصين وتيوان.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات متلفزة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من خلال حصر الأسر الأكثر احتياجا، موضحًا أن قيمة الزيادة ستتراوح ما بين 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، إلى 300 جنيه في البطاقات التي تضم 3 أسر.

وتابع: «البطاقة التموينية المقيدة أسرة واحدة من 4 أفراد تحصل على دعم سلعي بقيمة 200 جنيه، وسيتم زيادة 100 جنيه ليصبح 300 جنيه، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم، أما بطاقة التموينية المقيدة أسرتين أو ثلاثة أسر، ستزيد بقيمة 200 جنيه أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر وسيتم التنفيذ أول سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور على المصيلحى، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصوص الحماية الاجتماعية يستفيد منها ما يقرب من 36 مليون مواطن بما يمثل 7.8 مليون أسرة، مضيفًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة الدعم الاستثنائي إلى 9.1 مليون بطاقة تموينية لمدة 6 أشهر.

ويذكر أن الحكومة تولي اهتمام كبير بالأسر الأكثر احتياجًا تلبية لتوجيهات الرئيس السيسي، من خلال زيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين وفقا لشروط وزارة التضامن الاجتماعي ومنها العمالة غير المنظمة والحاصلين على معاش تكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات بلا عمل أو عائل أو معاش.

وأكمل الوزير، إن هذا الدعم الاستثنائي خدم أكثر من 7 ملايين أسرة من أصل 23 مليون أسرة تستفيد من البطاقات التموينية، وفقًا لتحديد الأكثر احتياجًا، وهم الأرامل والمطلقات وكبار السن، ومستفيدى معاش تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، وأيضا من تقل دخولهم عن الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن الصرف سيبدأ اعتبارا من سبتمبر المقبل حيث تنتهى الإجراءات التكنولوجية اللازمة لذلك آخر أغسطس المقبل، لحين الانتهاء من إضافة المبالغ الإضافية على السيستم إلى البطاقات المستهدفة.