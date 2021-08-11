“بريطاني من أصول إفريقية” أبرز المعلومات عن خطيب نور عمرو دياب

أعلنت نور عمرو دياب، الابنة الكبرى للهضبة والفنانة شيرين رضا، خبر خطوبتها من شاب بريطاني دون الكشف عن هويته.

وقالت نور، بفيديو مصور عبر حسابها على موقع “انستجرام” أنها تستعد للانتقال إلى جنوب لندن لتعيش هناك برفقة خطيبها، معربة عن سعادتها بهذه الخطوة.

وبرغم عدم كشف نور، عن هوية خطيبها إلا أن “انستجرام” كان كافيًا لمعرفة من هو، لنكتشف أنه شاب بريطاني من أصول إفريقية.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن خطيب نور عمرو دياب:

اسمه: كيران وودورد.

الجنسية: بريطاني من أصول إفريقية “غانا”.

العمل: مصور فوتغرافي، ومدرب لياقة بدنية.

الإقامة: بريطانيا.

منشوراته على “انستجرام” معظمها صور لنور عمرو دياب، مع بعض عبارات الغزل.

يذكر أن نور عمرو دياب، هي الابنة الكبرى للمطرب عمرو دياب، ولدت في 1990، والدتها الفنانة شيرين رضا، وجدها الفنان الراحل ومصمم الاستعراضات الشهير محمود رضا.

وتزوج عمرو دياب، من شيرين رضا في 1989، وانفصل عنها في 1992، قبل أن يتزوج من زينة عاشور في 1994 التي أنجب منها كنزي وعبد الله وجانا، وانفصل عنها في 2018، وترددت أنباء عن زواجه من الفنانة دينا الشربيني في نفس العام، ولكنها حتى الآن أنباء غير مؤكدة.