برلنتي عامر تفتح النار على سعد الصغير.. مطلعتش منه بحاجة واتجوزني في بيتي أنا

لا تزال قضية الراقصة برلنتي عامر وطليقها سعد الصغير تشغل الرأي العام خاصة بعد حدوث العديد من المشاجرات التي نشبت بينها تطورت إلى تحرير المحاضر فيما بينهم الأمر الذي أضطر برلنتي عامر أن تفتح النار على سعد الصغير وتصرح بالكثير من الأشياء حول علاقتهما الزوجية قبل الطلاقة أهمها بأنها لم تحصل على أي شئ من هذه الزيجة ولم تستفيد ماديًا كما زعم الكثير.

برلنتي عامر.. العلاقة دي أنا مطلعتش منها بحاجة زي ما الناس متخيلة

أكدت الراقصة برلنتي عامر طليقة المطرب سعد الصغير خلال لقاء تلفزيوني لها بأنها لم تتحصل على أي أشياء مادية وراء هذه الزيجة قائلة.. “العلاقة دي أنا مطلعتش منها بحاجة زي ما الناس متخيلة”، كما كشفت برلنتي عامر عن حقيقة سيارتها بأنها هي التي قامت بشراءها لنفسها وليس سعد الصغير، وتحدته أمام الجميع.. “لو كان جابلي حاجة يطلع يحلف على المصحف قدام الناس ويقول إنه جابلي حاجة”.

برلنتي عامر.. كان بيقولي أكتر حاجة بحبها فيكي انك ست مش مادية

لم تكتفي الراقصة برلنتي عامر بهذا الحد عن التصريحات النارية تجاه طليقها سعد الصغير فكشفت بان الألماظ التي أهداه لها في عيد ميلادها كان بهدف الشو قائلة “كان عايز يعمل شو أمام الجمهور”، وكشفت بأنها تزوجت سع الصغير في منزلها هي وليس منزله هو قائلة.. “أتجوزني في بيتي أنا مش هو اللي جابه”، وأكدت برلنتي بانها لم تطلب منه أي شئ الأمر الذي جعله سعيدًا منها فدائمًا ما كان يقول لي “أكتر حاجة بحبها فيكي انك ست مش مادية”.